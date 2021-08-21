أخبار اليمن : المهرة .. إلتفاف شعبي واسع لمقاومة الإحتلال ومواجهة الإرهاب

المهرة .. إلتفاف شعبي واسع لمقاومة الإحتلال ومواجهة الإرهابالمهرة .. إلتفاف شعبي واسع لمقاومة الإحتلال ومواجهة الإرهاب

أكد ابناء محافظة المهرة موقفهم الثابت والمبدئي الرافض لأي تواجد اجنبي، داعين إلى مقاومة الاحتلال وإخراج قوات الغزاة والمحتلين من كل شبر في الأرض المهرية،

وقس مهرجان جماهيري حاشد طالب ابناء محافظة المهرة بالإفراج عن كل المعتقلين في سجون الاحتلال، ورفض كل أساليب القمع والإرهاب وبناء السجون وملاحقة وتشريد أبناء المحافظة الرافضين للمحتل وأدواته ،

واكد ابناء محافظة المهرة تمسكهم بمواصلة نضالهم المشروع بكافة الوسائل حتى تحرير المحافظة، داعين إلى الحفاظ على وحده الصف ونبذ الفرقة ولغة الكراهية وتجاوز كل الخلافات لمواجهة المحتل وأدواته على الأرض المهرية.

وفي البيان - تلقى دوت الخليج نسخة منه- اكد ابناء محافظة المهرة رفضهم القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف والغلو داعين إلى مواجهته وإفشال مخطط الاحتلال وأدواته التي تحاول جلب الإرهابيين والمتشددين الى الارض المهرية الآمنة من خلال بعض الجماعات الدينية المتطرفة في المحافظة.

نص البيان الصادر عن المهرجان الجماهيري الحاشد بمحافظه المهرة.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المجتبى سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.

يا أبناء محافظة المهرة وكل أبناء اليمن الأحرار :

إننا في المهرجان الجماهيري الكبير في مدينة الغيضة الفيحاء في هذا اليوم المبارك من شهر محرم الحرام على قلب رجل واحد وبإرادة صلبة وعزيمة المؤمنين الصادقين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها محافظة المهرة والوطن عامة تلبية لنداء الحرية والعزة والكرامة والواجب الوطني والديني من كل حدب وصوب من جميع مناطق ومديريات المحافظة وكل أبناء اليمن رجالاً ونساءً وشبابا وشيوخاً بمختلف انتماءاتنا القبلية والاجتماعية وأطيافنا السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

لنؤكد للقاصي والداني والعالم أجمع أننا لن نكون على هذه الأرض إلا أحراراً أباةً ويداً واحدةً في مواجهة التحديات والأطماع الأجنبية مستندين إلى روح الإخاء وإرثنا الحضاري وتاريخ الآباء والأجداد وماضينا العريق في الدفاع عن الأرض والسيادة والهوية الوطنية، ولن نقبل التفريط بأي من حقوقنا وسيادتنا على أرضنا مهما كانت الأسباب والمبررات ومحاولات الاحتلال السعودي الإماراتي البريطاني الأمريكي في تضليل الرأي العام المحلي والوطني والدولي بما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وقدرة على ترويج الأكاذيب والتهم الكيدية زوراً وبهتانا على المهرة وأبنائها الأماجد من خلال اتخاذ شماعة الإرهاب والتهريب عناوين مضللة اشتغل عليها الاحتلال خلال الفترة الماضية، ولكنها بفضل الله ومواقف أحرار وحرائر المهرة قد فشلت وانكشف زيفها للجميع في الداخل والخارج وأتضح للمجتمع الدولي أنها مجرد تلفيقات لامعنى لها ولا صحة لمروجيها، كما تؤكد وبقوة أن الاحتلال السعودي الإماراتي البريطاني الأمريكي هومن يتبنى ويغذي الإرهاب والقاعدة وداعش ويدعم التهريب ويمول التخريب ويجند العملاء ما يحقق فعل المؤامرة في النيل من محافظتنا لإرهاب العالم واستباحة الأوطان وتمزيق أواصر الإخاء وزرع الفتنة والشقاق بين أبناء الأسرة الواحد سعياً لتحقيق أهدافه وأطماعه ولكن ليس قبل اضعاف الدولة واستلابها القرار السياسي والسيادي و انهاك الاقتصاد وإدخال الوطن في إتون الفوضى والصراعات ، لتمزيق وحدة الصف الوطني وخلق مناخات خصومة بين أبناء المجتمع الواحد وهو أمر مثل خطراً كبيراً يستوجب النضال وفضح هذه الأساليب الرخيصة للمحتل واذنابه وإفشالها باصطفاف جماهيري عريض شكل ملحمة أبهرت المحتل وأيقظت مضجعه وأفشلت مخططاته الرامية إلى احتلال أرضنا ما جعله يدرك جيداً أنه يواجه جبالاً رواسي ورجالاً صناديد كانوا ولايزالون الصخرة التي تحطمت عليها أحلام واوهام المحتلين وامانيهم.

إنهم اليوم يقعون كما هي عادتهم في مستوى آخر من الأكاذيب والأباطيل والتهم الملفقة لأبناء المهرة بالادعاء الأجوف أن ثمة استهداف للملاحة الدولية في بحر العرب وخليج عمان في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بأن الهجوم الذي تعرضت له إحدى سفن الكيان الصهيوني على بعد ما يزيد علي مائة وخمسين ميلاً بحرياً شمال شرق ميناء الدقم العماني وهو ما لا يمكن لعاقل تصديقه الأمر الذي يمثل فضيحة مخزية لمروجي تلك الشائعات الهادفة لشيطنة أبناء المهرة وتشويه سمعتهم أمام المجتمع الدولي وتغطية لجرائم وانتهاكات الاحتلال السعودي الإماراتي البريطاني الأمريكي في المحافظة بهدف استغلال خيراتها والسيطرة على منافذها البرية والبحرية والجوية كموقع جغرافي متميز يمكنه من تمرير مخططاته التي عجز تماماً في تحقيقها ليلجأ كمحتل إلى أساليب أخرى لتغطية فشله وعجزه الذريع في تحقيق مآربه فجلب المزيد من القوات البريطانية التي تتخذ من مطار الغيضة موقعا لها دونما مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم وتجرم التدخل في شئون أي بلد وتعتبر ذلك انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية وهو ما يجعل بريطانيا دولة غازية بفعل ما تقوم به قواتها على الأرض المهرية فهي تراقب وتسير طائرات التجسس وتزرع وتدرب عناصر استخباريه وعملاء لخدمه الاحتلال السعودي في ظل صمت حكومي وإقليمي ودولي.

لذلك وانطلاقاً مما يمليه الواجب الوطني والضمير المنتمي لهذه الأرض ورفضا لكل غاز ومحتل ، ومن أجل مواصلة النضال وخوض غمار التحديات لمواجهة المحتل وزبانيته وانطلاقاً مما يمليه علينا الواجب في الذود عن الأرض والعرض ورفض الظلم والطغيان والإرهاب بكل أساليبه وأشكاله.

فإننا أبناء المهرة ومن خلال هذا المهرجان الجماهيري الحاشد نؤكد على الآتي:-

أولا:- نتوجه بالتحية والإجلال والإكبار إلى جميع أبناء المحافظة ,وكل أحرار الوطن في كافة القرى , والمناطق والسواحل والجبال والصحاري والسهول والوديان والبوادي والحضر على مواقفهم الوطنية الرافضة للتدخل الاجنبي في المحافظة أياً كان وندعو أبناء كل المحافظة بجميع قبائلها والشرائح الاجتماعية واحزابها السياسية والمنظمات المدنية الحفاظ على وحده الصف ونبذ الفرقة ولغة الكراهية وتجاوز كل الخلافات لمواجهة المحتل وأدواته على الأرض المهرية.

ثانيا:- إن محافظة المهرة تمثل إنموذجاً فريداً للتعايش المجتمعي القائم على روح التكافل والتعاون والإخاء دونما فرقة أو انقسام وأن أبناء اليمن من جميع المحافظات على الأرض المهرية هم واحة أمن واستقرار بمختلف أطيافهم يرفضون الفرقة والانقسام وكل أنواع الصراع والفوضى والحروب التي يشتغل عليها الاحتلال بمرامي خبيثة ومكر وخداع يستوجب كشف أبعاده ومراميه وإفشالها كما فشلت مخططات تآمريه سابقة.

ثالثا:- نطالب كقوى نضالية ومقاومة سلمية تحررية المملكة المتحدة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتهما من محافظه المهرة.

كما نجد مطالبتنا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن و كل أحرار العالم بالضغط على الاحتلال السعودي بسحب قواته من جميع مناطق المحافظة.

رابعاً:- نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف والغلو وندعو ومعنا كل القوى الوطنية التحررية الى مواجهته والتصدي له وأن نكون في ذات الخندق الواحد لإفشال مخطط الاحتلال وأدواته التي تحاول جلب الإرهابيين والمتشددين الى الارض المهرية الآمنة من خلال بعض الجماعات الدينية المتطرفة في المحافظة.

خامساً:- نؤكد مساندتنا ودعمنا ووقوفنا الكامل إلى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا بكافة أساليبها وأنواعها , ونشدد على أهمية الاهتمام بالشباب والمرأة وتأهيلهم بما يعزز دورهم حاضراً ومستقبلاً.

سادساً:- نؤكد رفضنا لكل التهم التي يحاول الاحتلال السعودي الإماراتي الترويج لها مستهدفا بذلك ابناء المحافظة، كما ندين وبشدة كل الاساليب التي يحاول الاحتلال السعودي من خلالها تشويه سمعة ابناء المهرة امام المجتمع الدولي ونؤكد أن ابناء المهرة المسالمين كانوا وما يزالوا دعاة خير وامن واستقرار وسلام وتعايش مجتمعي دونما فرقة او تعصب أو نعرات طائفية أو مذهبية او حزبية.

و في هذا الصدد يؤكد أبناء المهرة وقوفهم بحزم في وجه كل من يحاول الاعتداء على الملاحة والتجارة الدولية في البحر العربي وعلى شواطئ المحافظة ورفض كل أشكال التهريب ومكافحته بكل الطرق القانونية.

سابعاً:- نؤكد على مواقفنا الثابتة والراسخة في الحفاظ على المؤسسات والأجهزة الرسمية المدنية والعسكرية واعتبارها هي المخولة وفق الدستور والقوانين في إدارة شؤون المحافظة كما نعبر عن إيماننا في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة ومساندتنا للسلطة المحلية في أداء مهامها على اكمل وجه وفقا للقوانين النافذة.

ثامناً:- نؤكد موقفا الثابت والمبدئي الرافض لأي تواجد اجنبي وندعو إلى مقاومة الاحتلال وإلى خروج كافه قواته من كل شبر في الأرض المهرية وإلى الإفراج عن كل المعتقلين في سجون الاحتلال ورفض كل أساليب القمع والإرهاب وبناء السجون وملاحقة وتشريد أبناء المحافظة الرافضين للمحتل وأدواته ، ونتمسك بمواصلة نضالنا بكل الوسائل حتى تحرير المحافظة.

تاسعاً:- نؤكد وبشكل مطلق أننا ومعنا كل أحرار الوطن لن نقف مكتوفي الأيدي وسيستمر نضالنا في التصعيد ضد الاحتلال الأجنبي بكل عزيمة وإصرار وكل الوسائل حتى رحيل جميع القوات الأجنبية من كل مناطق المحافظة والوطن اليمني عامةً.

عاشراً:- بحزم وعزم لا يلين نقف وبشجاعة إلى جانب إخواننا في محافظة سقطرى التي تربطنا الأخوة و الدم والنسب والدين واللغة وندين بشدة كل جرائم الاحتلال الإماراتي السعودي في الأرخبيل , ونؤكد دعم صمود إخواننا في سقطرى ونجدد الدعوة بضرورة عودة قيادة السلطة الشرعية والأجهزة المدنية والعسكرية الرسمية , وحماية البيئة , والآثار التاريخية , وكل ما يميزها من النباتات النادرة وغيرها , وأن حماية المكنون التاريخي للجزيرة واجب يقع على عاتق كل القوى التي تنشد الخير والسلام.

أحد عشر:- يؤكد المشاركون وقوفهم إلى جانب المواطن في مايعانيه من غلاء فاحش وارتفاع الأسعار والمشتقات النفطية وتدهور العملة ونحمل الاحتلال السعودي الإماراتي واذنابه ما آلت الية الأوضاع من تردي في الخدمات العامة والحياة المعيشية للمواطنين.

إثنا عشر:- نعبر عن احترامنا لحق الجوار مع اشقائنا في المملكة العربية السعودية وندعو إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وإلى الحرص على حق الأخوة والتعامل وفق المصالح المشتركة التي تنظمها المعاهدات والمواثيق الدولية وتقرها الدساتير الوطنية ونؤكد حرصنا على أمن وسلامة واستقرار المنطقة وندعو إلى التعاون مع الجهات المعنية في الدولة وفق الضوابط القانونية النافذة.

ونشيد ونثمن عالياً حسن علاقات الجوار لسلطنة عمان الشقيقة وما تقوم به من دور إيجابي إلى جانب أبناء المهرة خاصةً وأبناء اليمن عامة.

عاشت المهرة حرة أبية ويحيا الوطن بأمن وسلام

صـــادر عــن المــهرجـان

الجماهيري الكبير بمحافظه المهرة

مدينة الغيضة – الجمعة 12 محرم 1443هـ 20 اغسطس 2021م