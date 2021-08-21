جاهز رابط نتائج البكالوريا سوريا 2021 الدورة التكميلية وزارة التربية نتائج الثانوية العامة moed.gov.sy

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2021 الدورة التكميلية، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، حيث أنهي طلاب الشهادة الثانوية الدورة الثانية الامتحانات في 15/8/2021، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، فقد أدي نحو 161 ألف طالب وطالبة الامتحانات لتحسين نتائجهم من الدورة الأولي وكذالك الطلاب الراغبين في دخول الدورة التكميلية، وقد أكد السيد وزير التربية السوري الدكتور درام طباع، على أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات مستمرة حتي الآن وسوف يتم تحديد موعد إعلان النتيجة رسمياً، خلال الأيام القادمة وإعلان بيان بذلك، على أنه لن تتأخر النتائج عن 25/8/2021 وسيتم إعلانها إلكترونياً لجميع الطلبة، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم الرابط الرسمي المخصص للاستعلام عن النتيجة.

وفي متابعة لأخر أخبار إعلان نتائج الثانوية العامة سوريا الدورة التكميلية، فلم يصدر حتي الآن أي تصريح من وزارة التربية السورية.

لتحديد الموعد الرسمي لإعلان النتائج، ولكن حسب تصريحات السيد وزير التربية.

فمن المتوقع أن يتم إصدار النتائج خلال اليومين القادمين.

فقد أكد الوزير على أن النتائج جاري الانتهاء منها لإعلانها قبل يوم 25 الشهر الجاري.

وهناك حالة من القلق والترقب تعم البيوت السورية لتأخر إعلان النتيجة، وسوف نتواجد معكم للمتابعة وتوفير المعلومات أول بأول.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السورية “moed.gov.sy“.

اختيار النتائج الامتحانية.

تحديد الدورة.

اختيار الفرع والمحافظة.

رقم الاكتتاب.

الضغط على عرض النتائج.

موقع وزارة التربية السورية

نتائج البكالوريا الدورة التكميلية 2021

من المتوقع إعلان نتائج البكالوريا بسوريا الدورة التكميلية 2021 خلال الساعات القادمة، حيث قاربت أعمال لجان التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء، وقد توقع السيد وزير التربية أن يتم إتاحة النتائج قبل يوم 25 من هذا الشهر، مما يدل على أنه قد اقترب الموعد الذي ستُعلن فيه النتائج ويتعرف الجميع على درجاته.

نتائج شهادة الثانوية العامة سوريا 2021

قامت وزارة التربية السورية بإعلان نتائج شهادة الثانوية السورية 2021 الدورة الأولي، وكانت نسبة النجاح أعلى من الأعوام الماضية بالرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم، بسبب فيروس كورونا وزيادة الإصابات والوفيات بسبب العدوي، وعقب ذلك قامت الوزارة بترتيبات أداء امتحانات الدورة التكميلية للبكالوريا 2021، وبالفعل انتهت الامتحانات منذ حوالي أسبوع وجاري التصحيح ورصد الدرجات، وقد طمئنت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور على النتائج بأنه جيدة ولا داعي للقلق.

وزارة التربية السورية

تعتبر وزارة التربية السورية من أهم الوزارات التابعة للحكومة السورية، وهي مختصة بمتابعة العملية التعليمية ووضع التحديثات اللازمة لرفع كفاءة التعليم والمناهج التي يتم تدريسها، بالإضافة لتوفير موقع الوزارة الإلكتروني لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، ومنها عرض النتائج الامتحانية للشهادات ولمتابعة أخبار الوزارة عبر صفحتها على الفيس بوك.