أوزبكستان تسجل لقاح ”سبوتنيك V” محلي الصنع

اعتمدت أوزبكستان نسخة محلية الصنع من لقاح "سبوتنيك V" الذي طورته روسيا ضد فيروس كورونا.

وصادقت الحكومة الأوزبكية اليوم السبت على تسجيل "سبوتنيك V" الأوزبكي وكذلك النسخة المحلية من لقاح Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical الصيني.

وسيجري إنتاج اللقاحين من قبل شركة Jurabek Laboratories في مصنع يقع في مقاطعة العاصمة طشقند.

وكانت الشركة المذكورة قد أكدت أنها تنوي إنتاج ما يصل إلى مليوني جرعة من "سبوتنيك V" شهريا في المرحلة الأولى.

وانطلقت حملة التطعيم ضد كورونا في أوزبكستان اعتبارا من مطلع أبريل الماضي باستخدام اللقاح الأوزبكي-الصيني ZF-UZ-VAC 2001 و"سبوتنيك V" الروسي ولقاحي "أسترازينيكا" البريطاني-السويدي و"موديرنا" الأمريكي.