اعتمدت أوزبكستان نسخة محلية الصنع من لقاح "سبوتنيك V" الذي طورته روسيا ضد فيروس كورونا.
وصادقت الحكومة الأوزبكية اليوم السبت على تسجيل "سبوتنيك V" الأوزبكي وكذلك النسخة المحلية من لقاح Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical الصيني.
وسيجري إنتاج اللقاحين من قبل شركة Jurabek Laboratories في مصنع يقع في مقاطعة العاصمة طشقند.
وكانت الشركة المذكورة قد أكدت أنها تنوي إنتاج ما يصل إلى مليوني جرعة من "سبوتنيك V" شهريا في المرحلة الأولى.
وانطلقت حملة التطعيم ضد كورونا في أوزبكستان اعتبارا من مطلع أبريل الماضي باستخدام اللقاح الأوزبكي-الصيني ZF-UZ-VAC 2001 و"سبوتنيك V" الروسي ولقاحي "أسترازينيكا" البريطاني-السويدي و"موديرنا" الأمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوزبكستان تسجل لقاح ”سبوتنيك V” محلي الصنع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.