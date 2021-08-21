”طالبان” تعلن تشكيل لجنة خاصة بـ”طمأنة وسائل الإعلام” 

أعلنت حركة "طالبان" عن تشكيلها لجنة جديدة معنية بـ"طمأنة وسائل الإعلام وحل مشاكلها" في العاصمة الأفغانية كابل.

وذكر المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت أن اللجنة الثلاثية الجديدة ستضم عضوا من "اللجنة الثقافية" في الحركة، ونائب رئيس "جمعية الدفاع عن الإعلام"، وعضوا من قيادة شرطة العاصمة كابل.

وقال إن اللجنة ستتعامل مع "مشاكل وسائل الإعلام في كابل"، دون تقديم توضيحات.