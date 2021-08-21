غدا.. جلسة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى فى جدة لمناقشة أوضاع أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين اليوم السبت، أن المنظمة ستعقد جلسة استثنائية للجنة التنفيذية للمنظمة فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، غداً الأحد، لمناقشة الوضع فى أفغانستان.





وقال العثيمين -خلال محادثة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى- إن السفراء والممثلين الدائمين سيجتمعون لتداول الوضع المتغير بسرعة فى أفغانستان. ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن قريشى القول، إن باكستان ستواصل القيام بدورها البناء فى تعزيز السلام والاستقرار المستدامين فى أفغانستان، معربا عن أمله فى أن الأطراف الأفغانية ستعمل من أجل تسوية سياسية شاملة. وأضاف أن المجتمع الدولى يدرك الواقع المتغير تماماً فى أفغانستان، مؤكداً أن الأولوية الأولى هى ضمان السلامة والأمن بالإضافة إلى حماية حقوق الشعب الأفغانى.

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