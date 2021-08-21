دوت الخليج -

التعليم الفني تحدد موعد بدء التنسيق بكليات المجتمع والمعاهد

أقرت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم بدء التنسيق الإلكتروني لكليات المجتمع ومعاهد التعليم الفني الحكومية والخاصة عبر البوابة الإلكترونية للعام (2021 – 2022م) في 25 أغسطس الجاري. التعليم الفني تحدد موعد بدء التنسيق بكليات المجتمع والمعاهدأقرت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم بدء التنسيق الإلكتروني لكليات المجتمع ومعاهد التعليم الفني الحكومية والخاصة عبر البوابة الإلكترونية للعام (2021 – 2022م) في 25 أغسطس الجاري. واستعرضت اللجنة الاشرافية العليا لنظام التنسيق والقبول الالكتروني في اجتماعها برئاسة وزيرا لتعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن الوثيقة العامة للقبول والتنسيق للعام الدارسي 2021 – 2022م . وناقش الاجتماع بحضور وكلاء الوزارة ومدراء الإدارات المختصة معايير التنسيق والقبول الإلكتروني للمعاهد التقنية والمهنية الحكومية والخاصة. واستعرض المجتمعون التقرير الختامي لسير التنسيق للعام 2020 – 2021م والمعدلات المحددة للقبول في تخصصات وأقسام المعاهد المهنية كافة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : التعليم الفني تحدد موعد بدء التنسيق بكليات المجتمع والمعاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.