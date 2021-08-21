أوضح وزير التعليم السعودي عن ما يتعلق بالدراسة

أعلن وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية على أن سوف يتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس أيضاََ، ولذلك المواطنين السعوديين الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا، وهذا بناءاً على الآلية المعتمدة، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية، وهذا الجهة المختصة، حيث أن يلزم في حالة وجود إصابة بين الطلاب والطالبات أو اشتباه حالة كورونا، سوف يتم تعليق الدراسة في هذا الفصل 10 أيام على التوالي، في هذه الحالة سوف يتم تحويل العملية التعليمية للطلاب والطالبات من خلال منصة مدرستي، ولذلك تم التأكد على أن في حالة وجود حالتين أو أكثر في اي فصل من الفصول المختلفة داخل المدرسة، حيث أن في هذه الحالة سوف يتم تعليق الحضور للمدرسة حتى لا تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أن سوف يتم تحويل الدراسة لجميع الطلاب والطالبات للدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي السعودية للتعليم عن بعد.

ومن الجدير بالذكر أن سوف يتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس أيضاََ، في خالة لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا، ممن أعمارهم 12 عاماً وأكثر يعدّ غائباً، في جميع مراحل التعليم المختلفة على التحصين بالجوعتين من اللقاح، لكي يتم الحضور في المدارس لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك أن تم الإعلان على أن جميع الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية، يجب على جميع اخذ جرعتي لقاح كورونا لكي يتم السماح لهم بحضور المحاضرات، في حالة عدم أخذ لقاح الفيروس اللعين، سوف يتم إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات، حيث أن في هذه الحالة سوف يتم اعتبارهم متغيبين، لحين استكمال الجرعة الثانية الخاصة بالطالب.

ومن المؤكد أن بالنسبة لطلاب وطالبات التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية الذين لم يتم اكتمال عمرهم 12 عاماً، يشترط في هذه الحالة الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ولذلك تم التأكد في حالة عدم أخذ الجرعات، سوف يتم اعتبارهم متغيبين حتى يتم أخذ الجرعتين.

وتجدر الإشارة على أن يجب على جميع الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، يجب الحرص اللازم والإهتمام والمبادرة لأخذ اللقاح، ولذلك تم الإعلان على أن يجب على جميع الطلاب والطالبات حرصاً على سلامتهم، ويجب أتباع كافة الإجراءات اللازمة المتخذة لكي لا تفشي فيروس كورونا.