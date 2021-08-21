رابط التمويل الشخصي وطني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في أقل من 30 دقيقة

التمويل الشخصي وطني من أهم تمويلات بنك الراجحي، حيث يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم أن يحصل على تمويل وطني، للقيام بأمور لا يستطيع أن يقوم بها من خلال ميزانيته الشهرية، والمصرف يتميز بالموضوعية والثقة التامة، كما يتميز ‏بأن الأقساط مريحه، وتتناسب مع الدخل الشهري للعميل، وأن الفترة الزمنية للحصول على التمويل لا تتجاوز 30 دقيقة، كما أن التمويل الشخصي وطني، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، واجراءات الحصول على التمويل سهله وبسيطة وميسرة، سواء كان الغرض من هذا القرض تجديد أثاث المنزل أو دفع أقساط التعليم للأبناء أو الزواج، ومصرف الراجحي يأتي لقياس طموحات العميل أيا تكن وللحصول على التمويل الدخول على رابط التمويل الشخصي وطني الموجود على موقع البنك الإلكتروني.

الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي وطني

حدد مصرف الراجحي الأوراق والمستندات والوثائق التي يجب أن تتوفر للحصول على قرض وطني وهى كما يأتي:-

أن يحضر المواطن صورة من بطاقة الهوية الوطنية، أما المقيم فعليه إحضار صورة من بطاقة الإقامة. إحضار المستفيد إثبات تعريف الراتب. أن يحضر الأوراق الخاصة بتثبيت الراتب. إحضار النموذج الخاص بطلب التمويل.

شروط تموين وطني الشخصي

حدد بنك الراجحي بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على التمويل الشخصي وطني وهي كما يأتي:-

السن لا يزيد عن 60 عاماً بالنسبة للموظفين، ولا يزيد عن 70 عاماً للمتقاعدين وذلك عند تسديد آخر قسط.

أن تكون جهة عمل العميل من الجهات المعتمدة لدي مصر ف الراجحي.

لا يقل الدخل الشهري للمواطن السعودي الموظف عن 2000 ريال سعودي، ولا يقل الدخل الشهري للمواطن السعودي المتقاعد عن 1900 ريال سعودي.

أن يكون الدخل الشهري للمقيم 5000 ريال سعودي.

طريقه التقديم على التمويل الشخصي وطني

يجب على العميل إتباع الخطوات الصحيحة للحصول على تمويل وطني وهي كما يلي:-

الدخول على تطبيق الراجحي من خلال الموبايل. الاتصال بمصرف الراجحي من خلال الرقم 8001241222. زيارة أقرب فرع من فروع بنك الراجحي. تعبئة النموذج الخاص بطلب التموين.

ومصرف الراجحي يتميز بالمصداقية العالية، كما أن البنك يقبل الرواتب المنخفضة حتى يستطيع كل مواطن أن يحصل على التمويل مهما كان راتبه الشهري، والمصرف يخضع لرقابة البنك المركزي السعودي.