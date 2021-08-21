لينك تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات وضوابط تقديم تظلمات إعادة فحص أوراق الإجابة

لينك تظلمات الثانوية العامة 2021، يزداد البحث عن موقع تظلمات الثانوية العامة 2021 التي اتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وطريقة التقديم على تظلمات الثانوية العامة. بعدما اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان تقديم التظلم “إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة” سيكون ابتداءا من يوم الاحد الموافق لـ 22 من شهر أغسطس الجاري كما ان فترة تقديم التظلمات الخاصة بطلاب الثانوية العامة سوف تستمر مدة أسبوع كامل إلى غاية يوم الخميس 26 أغسطس 2021. كما اكدت الوزارة ان إعادة تصحيح أوراق الامتحانات يكون بشكل يدوي ومجانا ويتم بعدها تقديم نتيجة الفحص للطالب ليتأكد من صحة وسلامة الورقة الامتحانية ودرجاته التي تحصل عليها كما سوف تسلم له نسخة الكترونية خاصة بروقة الإجابة. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نتعرف على رابط وضوابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وطريقة تقديم طلب إعادة فحص أوراق إجابة للثانوية العامة.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2021

بمجرد ظهور رابط تظلمات الثانوية العامة 2021. الذي سوف تعلن عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا السبت الموافق لـ 21 أغسطس الجاري. يمكن لأي طالب تقديم طلب لإعادة فحص ورقة الإجابة ” شكوى الثانوية العامة 2021 ” الخاصة بنتيجة بامتحانات شهادة الثانوية العامة التي اجتازها الطلاب في الأيام القليلة الماضية فيما سيتم بعدها عرض النتائج كنسبة مئوية ومن خلال الفقرة التالية سوف نتعرف على رابط وطريقة تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة.

رابط وخطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021:

علاوة على ذلك، أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021 ويمكن لكافة الطلبة الدخول عليه في اعلى المقال واتباع الخطوات التلية لتقديم طلب إعادة فحص أوراق الإجابة:

اولا: الولوج إلى رابط تظلمات الثانوية العامة 2021.

ثانيا: تدوين الرقم القومي.

ثالثا: تدوين البريد الموحد.

رابع: تدوين كلمة المرور.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

أكدت وزارة التعليم المصرية هذا العام ولظروف خاصة بالطلبة إلغاء كافة الرسوم. التي كانت تدفع من اجل تقديم الطالب تظلم على المادة التي يرغب في فحص درجته. يذكر انه في الماضي كان الطالب الذي يريد تقديم تظلم يدفع 100 جنيه على كل مادة. لكن في الموسم الدراسي الحالي 2020-2021 سيكون مجانا. دون دفع أي مبلغ مالي وهذا بتوصيات من القيادة العليا للجمهورية المصرية. كما يمكن لكافة طلاب شهادة الثانوية العامة الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 واتباع كافة الشروط المدونة في أسفل المقال.

تبدأ ساعات الاطلاع في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر لجنة النظام والرقابة المختصة.

يجب على الطالب الحضور مقر لجنة النظام والمراقبة في الوقت المحدد له للمراجعة. ومن فاته الوقت المحدد له لا يحق له التقدم مرة أخرى.

تقتصر عملية مشاهدة الطالب على نسخة من كتيب الاختبار ، وليس الكتيب الأصلي.

من الواجب على الطالب الحضور شخصيًا لعرض نسخة من كتيب الاختبار.

مطلوب أيضًا أن تكون ملاحظاته مكتوبة بخط يده على النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على نسخة كتيب الامتحان.

ضوابط تقديم تظلم لإعادة فحص أوراق الاجابةوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

علاوة على ذلك ، بعد تقديم طلب اعادة فحص ورقة الاجابة على لينك تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021. ستبدأ امتحانات الدور الثاني من شهادة الثانوية العامة في 4 من سبتمبر 2021. وسوف تنتهي في الخامس عشر من شهر سبتمبر القادم. والتي تنتهي 15 سبتمبر المقبل، في ضوء تأكيد الدكتور طارق شوقي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. أن فشل الطالب في أكثر من مادتين يعني إعادته للعام الدراسي. وأن الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون للطلبة الراسبين في مادتين فقط خلال امتحانات الدور الأول.