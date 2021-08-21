المفوضية الأوروبية: لم نعترف بطالبان ولا نجرى معها محادثات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى تصريحات المفوضية الأوروبية بعد زيارتها لمركز استقبال فى مدريد لموظفين أفغان لدى مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبى، ممن جرى إجلاؤهم من العاصمة كابول.
وقالت فون دير لاين، إنها ستقترح زيادة المساعدات الإنسانية التى خصصتها المفوضية لأفغانستان هذا العام، وهى 57 مليون يورو، مشددة على أن هذه الأموال مرهونة باحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة الأقليات واحترام حقوق النساء والفتيات.
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