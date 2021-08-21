جدة - نرمين السيد - نصحت الولايات المتحدة رعاياها فى أفغانستان، اليوم السبت، إلى تفادى الذهاب إلى مطار كابول، وذلك فى إشعار خاص بالتنقل أصدرته السفارة الأمريكية مع سعى الآلاف إلى الفرار من البلاد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تنصح رعاياها بالابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديدات محتملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.