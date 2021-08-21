استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حيث جرى بحث "العلاقات الأخوية" التي تجمع البلدين، ومساعي التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن اللقاء الذي حضره ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، تناول "العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها، والفرص الاستثمارية المتاحة".
وأضافت أنه تطرق كذلك إلى "الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها".
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الإمارات والأردن، "حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباحثات إماراتية أردنية بشأن الحلول السياسية لأزمات المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.