مباحثات إماراتية أردنية بشأن الحلول السياسية لأزمات المنطقة

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حيث جرى بحث "العلاقات الأخوية" التي تجمع البلدين، ومساعي التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن اللقاء الذي حضره ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، تناول "العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها، والفرص الاستثمارية المتاحة".

وأضافت أنه تطرق كذلك إلى "الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها".

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الإمارات والأردن، "حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية".