أميركا: ممتنون للإمارات لتسهيلها "العبور الآمن" من أفغانستان

أعربت الولايات المتحدة، السبت، عن امتنانها لدولة الإمارات، "لجهودها الإنسانية وعرضها الكريم لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأميركيين وموظفي السفارة، وكذلك المواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابل إلى دول ثالثة".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة تقدر تقديرا عاليا دعم الحكومة الإماراتية".

وتابعت: "إنه رمز لشراكتنا القوية والدائمة. وليست لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك دبلوماسيينا وأفراد خدمتنا في أفغانستان. ونشكر شركاءنا الإماراتيين على دعمهم هذا الجهد".

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت، الجمعة، موافقتها على استضافة 5 آلاف من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات، وبطلب من الولايات المتحدة، ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى.

وسيغادر المواطنون الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات من العاصمة كابل خلال الأيام المقبلة، على متن طائرات أميركية، وفق ما ذكرت وكالة وام.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتزامن مع قيام دولة الإمارات مؤخرا، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

كما قامت دولة الإمارات أيضا بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8,500 من الأجانب من أفغانستان، وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.