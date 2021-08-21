حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي، وحصل على العلامة الكاملة في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد هزيمة ضيفه بيرنلي 2-صفر اليوم السبت.
وأحرز ديوغو غوتا هدف السبق لليفربول في الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة أمام مدرجات ممتلئة بالجمهور في ملعب أنفيلد لأول مرة منذ 17 شهرا.
وسنحت لبيرنلي بعض الفرص للتعادل لكن لاعبيه فشلوا في اللمسة الأخيرة، حسبما ذكرت "رويترز".
واعتقد آشلي بارنز أنه عادل النتيجة في بداية الشوط الثاني لكن راية التسلل بددت آماله بينما نجح صاحب الأرض في تعزيز تقدمه من خلال ساديو ماني في الدقيقة 68.
وسعى ليفربول لمزيد من الأهداف بفضل تشجيع جمهوره المتحمس لكنه اكتفي بالهدفين وبالحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثانية على التوالي خلال الموسم الحالي، ليتقدم للصدارة مؤقتا بست نقاط ويبقى بيرنلي بلا نقاط بعد أول جولتين.
وكان بيرنلي قد أوقف مسيرة ليفربول الخالية من الهزيمة على أرضه في الدوري الموسم الماضي والتي استمرت على مدار 68 مباراة عبر أربعة أعوام تقريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يحقق فوزه الثاني على التوالي.. ويهزم بيرنلي بثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.