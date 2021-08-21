شروط الحصول علي قرض الزواج من بنك الراجحي 1443 والأوراق المطلوبة

شروط قرض الزواج من بنك الراجحي، من أهم الخدمات التمويلية، التي قدمها مصرف الراجحي، هو قرض الزواج للشباب في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يبحث الكثير من الشباب، عن الاستقرار الأسري والزواج، ولكن أصبح في الفترة الأخيرة يحتاج الزواج إلى مبالغ كبيرة جدا، فمصرف الراجحي يقدم صور عديدة، من المساعدات المالية المختلفة، لمد يد العون للمواطنين السعوديين حتى يتمكنوا من عيش حياة كريمة، ولكي يساعد في تسهيل الزواج، فيقدم المصرف المساعدات المالية للشباب، حيث يوفر لهم الأموال اللازمة لتكاليف الزواج، كما يقدم الراجحي، شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي بيتك مصدر تمويلك، ويمكن التقديم للحصول على قرض الزواج يتم بكل سهولة وبساطة.

شروط الحصول علي قرض الزواج من بنك الراجحي 1443

حتى يتمكن العميل الحصول على قرض الزواج، من بنك الراجحي يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط، التي حددت من قبل البنك، وفيما يلي توضيح بالشروط المطلوبة للحصول على القرض:

يشترط إعطاء القرض للمواطنين السعوديين فقط. ثم يجب أن يكون المتقدم حديث الزواج، أي أقل من عام مر على الزواج. أن يكون المتقدم لا يحمل سجل تجاري. يجب تقديم إثبات وصول العميل للحد الأدنى من الخدمة، ويجب أيضاً ختمه من جهة العمل. ثم يقوم العميل بتقديم مفردات مرتبه للحصول على القرض. أن يكون سن الشخص المتقدم أقل من الستين عام، وذلك قبل تسديد اخر قسط من القرض. ثم يتم سداد القسط الأول بعد شهر من الحصول عليه. لا يسمح بالموافقة على القرض في حالة الزواج الثانية. أن يكون دخل الشخص المتقدم 2000 ريال سعودي. يجب تحويل الراتب عن طريق البنك.

الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض الزواج من بنك الراجحي

هناك عدد من الأوراق اللازمة، التي يجب تقديمها في حالة تقديمك للحصول على قرض الزواج من مصرف الراجحي، وتكون الاوراق كالتالي:

إرفاق صورة من الهوية الوطنية على أن تكون سارية المفعول. ثم بعد لابد من ملئ نموذج طلب التمويل من قبل البنك وتقديمه. إحضار خطاب تحويل الراتب على مصرف الراجحي. تقديم نسخة موثقة من قبل المحكمة لعقد الزواج. توفير ضامن للعميل، يكون موظف في احدي المؤسسات الحكومية، ويكون راتب الضامن ثلثه يساوي قيمة القسط.

الضمانات اللازمة للحصول على القرض الزواج من بنك الراجحي

يقوم بنك الراجحي، بفرض ضمانات معينة حتى يتم تسديد الأقساط، بشكل سليم ولا يتم الحصول على القرض إلا بتوفيرها، وتكون بأن يقدم العميل ضمان من جهة العمل، تكفل بها المقترِض وفقاً للضوابط التي يضعها البنك، ثم يجب تقديم رهن عقاري، بحيث تكون قيمته مماثلة لقيمة القرض، كما أن يحصل المقترض على ضامن موظف بإحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال.