ميركل: مهمة الغرب انتهت بالفشل فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، إلى التدبر فى سبب عدم نجاح الغرب فى أفغانستان، بعد 20 عامًا ومساهمات اقتصادية كبيرة لأجل ترسيخ نظام سياسى واجتماعى مستقر فى أفغانستان.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قالت ميركل إن "الغرب نجح فى هدفه بألا تكون أفغانستان بؤرة للإرهاب العالمى، كما كان الحال فى عام 2001"، لكنها أقرت بأن المهمة الدولية هناك كانت أكثر طموحا وانتهت بالفشل.

وخلال فعالية ضمن حملة الانتخابات المقررة فى 26 من سبتمبر المقبل، قالت المستشارة الألمانية: "الآن لا يوجد تهديد إرهابى قادم أفغانستان. لكن المهمة كانت أوسع، كنا نريد حياة أكثر حرية وأفضل للجميع، وخاصة للنساء والفتيات. لم نحقق ذلك".

ودعت ميركل إلى التفكير بعمق فيما يمكن أن يفعله الغرب فى هذا النوع من المهام، وكيف يمكنه تحقيقه، وكذلك معرفة ما لا يمكن أن يطمح إليه.