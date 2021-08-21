العراق: ضبط 9 إرهابيين بحوزتهم صواريخ وأسلحة فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمنى العراقية إن "قيادة العمليات المشتركة فى كركوك تمكنت من إلقاء القبض على سبعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، إضافة إلى اثنين آخرين وفق أحكام المادة 1 /4 إرهاب".

وأوضح البيان أن "قوة مشتركة من الفوج الثالث اللواء السادس والخمسين بالحشد العشائرى ومفرزة من مديرية استخبارات وأمن كركوك شرعت بمداهمة وكر للإرهابيين فى أطراف وادى أبو شحمة بناحية الرشاد"، لافتة إلى أنه "تم العثور على 76 صاروخ نمساوى و4 عبوات ناسفة وعلبة عتاد خفيف، وأنه جرى تدمير الوكر من قبل القوة المنفذة للواجب".