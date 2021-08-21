جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمنى العراقية إن "قيادة العمليات المشتركة فى كركوك تمكنت من إلقاء القبض على سبعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، إضافة إلى اثنين آخرين وفق أحكام المادة 1 /4 إرهاب".
وأوضح البيان أن "قوة مشتركة من الفوج الثالث اللواء السادس والخمسين بالحشد العشائرى ومفرزة من مديرية استخبارات وأمن كركوك شرعت بمداهمة وكر للإرهابيين فى أطراف وادى أبو شحمة بناحية الرشاد"، لافتة إلى أنه "تم العثور على 76 صاروخ نمساوى و4 عبوات ناسفة وعلبة عتاد خفيف، وأنه جرى تدمير الوكر من قبل القوة المنفذة للواجب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: ضبط 9 إرهابيين بحوزتهم صواريخ وأسلحة فى كركوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.