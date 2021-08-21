“ظهرت الآن” رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2021 موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية moe.gov.ye

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2021، من أهم الروابط الإلكترونية في عملية البحث الآن من قبل الطلاب والطالبات، الذين أدوا أمتحانات الصف التاسع في اليمن والذين يترقبون إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، أعلن الدكتور ناصر الحمران نائب وزير التربية والتعليم اليمني أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعات النهائية، وأصبحت النتيجة جاهزة الآن للرفع عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، لكي يتمكن الطلاب الذين أدوا أمتحان شهادة الأساس في الدخول علية برقم الجلوس، والإطلاع على النتيجة إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلي مقار المدارس خوفاً من العدوى بفيروس كورونا المستجد، وفيما يلي ألية الحصول على النتيجة إلكترونياً.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2021

أبنائنا الطلاب الآن يمكنكم معرفة النتيجة إلكترونياً، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وأتباع الخطوات التالية.

الدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم moe.gov.ey.

ثم من الصفحة الرئيسية الضغط على أيقونة الاستعلام.

ثم الضغط على نتيجة الصف التاسع.

إدخال رقم الجلوس بدقة وبصورة صحيحة.

النقر على عرض النتيجة.

إعلان نتائج الصف التاسع اليمني 2021

تنتظر مئات الآف من الطلاب الذين إدوا الامتحانات إعلان نتيجة التاسع بفارغ الصبر، حتى يطمئنوا على النتيجة التي تعتبر من أهم السنوات الدراسية فهي التي ستنقل الطالب إلي المرحلة الثانوية، وكانت الامتحانات قد انطلقت في يوم 2021/06/17 الماضي وسأتمرت حتى أنتته يوم 2021/07/11، في جو حاولت وزارة التربية أن تهيء فيه كافة سبل الآمان للطلاب، وكانت وزارة التربية اليمنية قد أعلنت أن عدد الطلاب المقيدين في الصف التاسع اليمني يبلغ 243519 طالب وطالبة، لم يستطع وتغيب عن الحضور منهم 11000 طالب وطالبة، والعدد الذي أدا الامتحان فعلياً بلغ 254608 طالب وطالبة.

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة التاسع اليمني

كانت بعض المواقع الإلكترونية قد ذكرت في الأيام الماضية أن وزارة التربية والتعليم، سوف تعلن نتائج التاسع يوم 18 أغسطس الجاري، وهو ما دا نائب وزير التربية والتعليم لعقد مؤتمر صحفي في هذا الموعد لنفي هذا الموعد، وقال أن النتائج انتهينا من أعمال التصحيح والرصد نهائياً وسوف تعلن النتيجة مطلع الأسبوع القادم، أي من المرجح أن تعلن اليوم السبت أو غداً الأحد على أقصى تقدير.

وزارة التربية والتعليم اليمنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن أنه تيسيراً على الطلاب يمكنهم الاتصال على رقم ” 8000160″، وهذا خط مباشر للتواصل مع الوزارة والاستفسار عن كافة الأمور الخاصة بالوزارة، وتعتبر وزارة التربية والتعليم اليمنية من أنشط وأهم الوزارات في اليمن، ونجحت في ظل الظروف الصعبة الحالية في الخروج بالعام الدراسي الماضي إلي بر الأمان.