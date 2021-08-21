لطلاب الجامعات.. أفضل لابتوب بسعر مناسب بالسعودية

يبحث عدد كبير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية عن أفضل لابتوب للطلاب في السعودية، وخاصة من قبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المختلفة هذا العام، حيث أن جهاز اللابتوب من الأجهزة الأساسية لدى الطلاب وعدد كبير من المواطنين السعوديين، لذلك يرغب كل شخص في اقتناء أفضل لابتوب، حيث يوجد عدد كبير من أنواع أجهزة اللابتوب المختلفة، وكل نوع يضم العديد من المميزات الخاصة به، ويوجد أنواع سهلة الاستخدام، وأنواع أخرى معقدة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم افضل أنواع أجهزة اللابتوب في المملكة العربية السعودية، والتي تناسب جميع الأشخاص.

أفضل لابتوب بسعر مناسب بالسعودية

عند الرغبة في شراء لابتوب مميز، يجب مراعاة بعض الإمكانيات التي يتم من خلالها تحديد الجهاز المناسب، حيث يوجد عدد من المعايير وأساسيات التي تحدد إمكانيات اللابتوب، ونظراً لوجود عدد كبير من الأنواع والماركات المختلفة، يعد تحديد النوع المناسب مهمة ليست سهلة على الإطلاق، لذلك نذكر لكم في النقاط التالية بعض المعايير التي تحدد أفضل لابتوب بسعر مناسب بالسعودية من خلال جودة الجهاز وتحديد النوع المناسب:

سرعة المعالج: يجب إختيار نوع لابتوب بسرعة معالج عالية، ليكون ذات سرعة فائقة في الإنترنت، ويجب اختيار نوع رباعي النواه وليست ثنائي.

الرامات : رامات اللابتوب هي التي تحدد سرعة الجهاز في جميع التطبيقات والمهام، لذلك يحب اختيار نوع جهاز ذات رامات عالية.

دقة وحجم الشاشة : كلما زادت دقة وحجم الشاشة، كلما كان أفضل لمشاهدة المحتويات.

مساحة التخزين: يجب شراء نوع لابتوب يحتوي على هارد بمساحة تخزين كبيرة. وذلك من أجل الاحتفاظ بالصور والفيديوهات وشرح المواد الدراسية للطلاب بسهولة.

افضل جهاز لابتوب لطلاب الجامعات

يلجأ الطلاب لشراء اللابتوب المناسب لهم، وفقاً للمعايير التي تم ذكرها في الأعلى. وكذلك على حسب سعر الجهاز المناسب لهم، ويعتبر افضل جهاز لابتوب لطلاب الجامعات من الأنواع التالية:-

جهاز Dell lnspiron 14، حيث يبدأ سعرة من 800 دولار

وأيضاً يوجد لابتوب HP Pavilion 15t، ويبدء سعر هذا النوع من 500 دولار.

لابتوب Apple Mac Book Air 2020 وتبدأ أسعاره من 950 دولار.

كما يوجد لابتوب Acer Chromebook 514 وتبدأ أسعاره من 650 دولار.

وهناك أيضاً لابتوب Dell XPS 15 وأسعاره تبدأ من 1500 دولار.

وفي النهاية يتوقف الأمر على حسب الميزانية المتاحة لدى الطالب وكذلك الإمكانيات المطلوبة لمساعدة الطالب على إتمام المهام الجامعية.