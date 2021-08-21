وزير الخارجية الياباني يصل بغداد في زيارة رسمية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن وصول وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان صحفي مقتضب، إن "موتيجي وصل بغداد في زيارة رسمية".
من جهته أفاد مراسلنا في العراق، أن وزير الخارجية الياباني سيلتقي نظيره العراقي، فؤاد حسين، ورؤوساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.
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