العاهل المغربى: نسعى لعلاقات قوية مع إسبانيا

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل المغربى الملك محمد السادس، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إسبانيا بعد نشوب خلاف بين البلدين هذا الربيع، وذلك على الرغم من قوله إن هذه الأزمة هزت الثقة المتبادلة.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال الملك محمد السادس إن المغرب "يحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار"، مضيفًا أنه "هو نفس المنطق، الذى يحكم توجه المملكة اليوم فى علاقتنا مع جارتنا إسبانيا".

وشدد العاهل المغربى على أن المغرب لن يقبل التعدى على مصالحه، فى إشارة إلى استضافة إسبانيا لزعيم استقلال الصحراء الغربية من أجل العلاج الطبى باستخدام وثائق جزائرية، الأمر الذى أثار غضب المغرب.

وخففت الرباط القيود الحدودية مع جيب سبتة الإسبانى فى شمال المغرب منذ 17 مايو، مما أدى إلى تدفق ما لا يقل عن ثمانية آلاف مهاجر تمت إعادة معظمهم.

وقال العاهل المغربى إن هذه "الأزمة غير المسبوقة.. هزت بشكل قوى الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها"، مشيرًا إلى أن البلدين ناقشا العلاقات الثنائية منذ الأزمة، وأن المغرب يتطلع إلى "تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة فى العلاقات بين البلدين الجارين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات".

يذكر أن إسبانيا هى أكبر شريك تجارى للمغرب، حيث تتعاون الدولتان بشكل وثيق لوقف الهجرة غير القانونية.