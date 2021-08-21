الجيش اليمنى يحبط تهريب 20 ألف جواز سفر لمليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع الجيش اليمنى "سبتمبر. نت"، قال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، إنه بعد عملية تحريات، تمكنت قوات المنطقة من القبض على الشحنة التى تحوى جوازات سفر تبلغ أكثر من 20 ألف جواز، مشيرًا إلى أن الكمية كانت مخبأة فى ثلاجة مبطنة على متن الشاحنة.
وأوضح القائد اليمنى أن مليشيا الحوثى الإرهابية كانت ستستخدم هذه الكمية الكبيرة لصالح أعمالها التخريبية ولتهريب قياداتها إلى خارج البلاد، متوجهًا بالشكر لكل من نفذ هذه المهمة الناجحة من ضباط وأفراد فى استخبارات وأمن وشرطة المنطقة.
وأضاف اللواء الركن عمر سجاف، أنه سيتم تسليم شحنة جوازات السفر وسائق الشاحنة إلى الجهات المختصة.
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