روسيا تفرض عقوبات على وزير الخارجية وسكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، اليوم السبت، أنه تم نشر قائمة الأشخاص، الذين فرضت عليهم العقوبات، على الموقع الرسمى للوثائق القانونية، وذلك بعد إقرار القائمة من قبل رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين.

وتضم النسخة المحدثة من هذه القائمة 922 شخصا، فى حين كان عددهم عند التحديث الأخير للقائمة فى ديسمبر الماضى 849 شخصا.

يُذكر أن روسيا أعلنت فى نوفمبر عام 2018 عن فرض عقوبات على أكثر من 300 مواطن و68 كيانا أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين تم توسيع قائمة العقوبات عدة مرات، ومن المسؤولين الكبار تشمل القائمة وزير الداخلية الأوكرانى السابق أرسين أفاكوف، ووزير الدفاع السابق ستيبان بولتوراك، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكرانى فاسيلى جريتساك وغيرهم.