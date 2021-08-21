“الرصافة الأولى والكرخ” رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط epedu.gov.iq موقع النجاح

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط التي يشير مؤشر البحث العالمي في جوجل ارتفاع البحث عليها بعد الإعلان عن رفع نتائج جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وجميع المواقع الغير رسمية أيضا مثل موقع النجاح التعليمي، ويتم الإعلان عن نتائج المحافظات تباعا على أن نقوم بمتابعة المحافظات التي أعلنت الانتهاء من رفع نتائج جميع الطلاب للإعلان عنها، والتي من أهم تلك المحافظات محافظة بغداد والرصافة والكرخ الأولى والثانية والمثني وغيرها من المحافظات.

تصريحات موقع وزارة التربية والتعليم عن النتائج

وقد قامت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي بنشر بيان حول المواعيد التي بدأت فيها امتحانات الطلاب النهائية والموعد الذي انتهت فيه وكذلك الفترة المتوقع رفع نتائج جميع المحافظات فيها والتي جاءت كالتالي:

تاريخ انطلاق امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2021: يوم الأحد الموافق الـ1 من شهر آب (1/8/2021) تاريخ نهاية الامتحانات : يوم الاثنين 9 من آب (9/8/2021) المواد الممتحنة فيها : اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، الكيمياء شوكت نتائج الثالث المتوسط 2021 : سيكون موعد اعلان نتيجة الدور الأول في الفترة بين 20 الى 25 من شهر آب

محافظة الرصافة الأولى.

محافظة الرصافة الثانية.

محافظة الرصافة الثالثة.

محافظة الكرخ الأولى.

محافظة الكرخ الثانية.

محافظة الكرخ الثالثة.

محافظة البصرة.

محافظة نينوى.

محافظة الانبار.

محافظة المثنى.

محافظة النجف.

محافظة كربلاء.

محافظة واسط.

محافظة بابل

محافظة ديالي.

محافظة القادسية.

محافظة ذي قار.

محافظة صلاح الدين.

محافظة كركوك.

محافظة ميسان.

محافظة السليمانية.

محافظة أربيل.

المحافظات التي يتم إعلان نتائج الطلاب فيها (لم يتم الرفع بعد)كيفية استخراج نتائج الطلاب

يكون من الأفضل الدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق للتعرف على استخراج النتائج والمحافظات التي تم إعلان النتائج فيها، بينما يقوم البعض الآخر باللجوء إلى المواقع الغير رسمية مثل رابط موقع النجاح التعليمي للتعرف الأسرع على النتائج، ويكون التعرف عليها من خلال الرابط الرسمي للوزارة افضل حيث تكون نتائج الطلاب أدق: