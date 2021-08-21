“برقم الجلوس” رابط نتائج التاسع results.edu.ye في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التعليم

رابط نتائج التاسع results.edu.ye والتي تشير مؤشرات البحث العالمية في جوجل عن ارتفاع كبير في البحث عنها، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم عبر الموقع الرسمي لها على فيس بوك الإعلان عن الانتهاء من أعمال مراجعة ورفع درجات الطلاب في جميع المحافظات، وقد طال انتار طلبة الصف التاسع باليمن للإعلان عن النتائج ويتوقع اليوم الموعد المقرر للإعلان عنها.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

يتابع طلاب الصف التاسع والثانوية في الجمهورية اليمنية أية أخبار تصدر من موقع وزارة التربية والتعليم عن موعد الإعلان عن النتائج، حيث يتم متابعة الصفحة الرسمية لأخبار الوزارة على الفيس بوك ويتابعوا أيضا القنوات الإخبارية ووسائل التواصل للتعرف على الموعد المقرر للإعلان، وقد طال انتظار الطلاب للإعلان عن النتائج بعد العديد من المعوقات في الوزارات والحكومات المنية، وقد قامت وزارة التعليم باليمن بالإعلان عن الانتهاء التام من رفع نتائج الطلاب واعتمادها الرسمي، وينتظر الطلاب إعلان أسماء الأوائل عبر الصفحة الرسمية على أن يتم تفعيل رابط استخراج النتائج بعدها على الفور.

تأخر الإعلان عن نتائج الثانوية اليمنية

بسبب انتشار الحرب بالدولة المنية تأخرت العديد من المؤسسات التعليمية والإدارية بالدولة عن العمل المحدد والمواعيد المقررة لها، بينما حرصت وزارة التعليم الإعلان عن الاختبارات النهائية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والصحية للطلاب، حيث يتم تعقيم اللجان منعا لانتشار فيروس كرونا الذي اصبح متفشيا بشكل كبير في جميع محافظات الدولة، وتم الانتهاء بنجاح من أعمال الامتحانات وتم الإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح ويبدأ رفع النتائج على رابط نتائج التاسع الرسمي.

كيفية استخراج النتائج عبر رابط نتائج التاسع results.edu.ye في جميع المحافظات

يتابع الطلاب الدخول على الرابط لاكتشاف موعد تفعيله والذي يتم التفعيل المباشر له بعد الإعلان عن نتائج جميع المحافظات، كما يتم متابعة صفحة الوزارة الرسمية لمعرفة أوائل التاسع اليمنية، ويتم استخراج النتائج بعد تفعيل الرابط بالخطوات التالية: