نتائج بريف 2021 موريتانيا عبر موقع موريباك 2021 لوائح بريفه وزارة التهذيب الوطني

نتائج بريف 2021، يزداد البحث عن لوائح المترشحين لشهادة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا 2021 عبر موقع موريباك brevet mauribac. وتسود حالة من التوتر والقلق الشديد على طلاب بريفه واولياء امورهم بعد تأجيل موعد اعلان نتائج بريف عبر المنصة الالكترونية موريباك 2021 لوائح بريف. وأعلنت سابقا وزارة التهذيب الوطني والاطلاع التعليمي في موريتانيا انتهاء كافة اعمال تصحيح أوراق امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية “بريف 2021” ولم يتبقى سوى التدقيق الجيد في علامات الطلاب لكي يأخذ كل طالب حق دون أي نقصان وبعدها ستتم عملية المراجعة لكافة الدرجات وفي الأخير رفع النتائج على موقع الوزارة ومنصة موري باك 2021 mauribac. ومن خلال الأسطر التالية من هذا المقال سنتعرف على طريقة الحصول على نتائج ابريف 2021 في موريتانيا بمجرد الإعلان عنها.

نتائج بريف 2021

وفرت وزارة التهذيب الوطني كافة التسهيلات للمترشحين الذين اجتازوا امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية على مستوى كافة الولايات الموريتانية . حيث عملت وزارة التعليم الموريتانية وبالتعاون مع وزارة الصحة على تشديد جميع الإجراءات الاحترازية أثناء فترة امتحانات بريف 2021 brevet وهذا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب وكذلك منع انتشار فيروس كورنا على عموم التراب الوطني الموريتاني.

موريباك 2021 لوائح بريف

كما اعطى وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد ماء العينين ولد أييه لكافة اللجان الامتحانية والطواقم الإدارية المشرفة على عملية تصحيح أوراق الامتحانات بإكمال كافة الاعمال المتعلقة بتصحيح النتائج ونشرها في وقتها المحدد سابقا دون أي تأخير مع توفير رابط الكتروني يستطيع من خلاله الطلاب الاستعلام عن نتائج بريفيه 2021 بشكل الكتروني وبكل سهولة وهذا ما سوف نتعرف عليه في الفقرة التالية.

كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة ختم الدروس الإعدادية

علاوة على ذلك تعتبر نتائج شهادة ختم الدروس الإعدادية 2021 “بريف” من اهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب. وحتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات في كافة الولايات الموريتانية الحصول على نتائجهم ما عليهم سوى اتباع الخطوات التالي: