البنتاجون: واشنطن تنشر 3 طائرات هليكوبتر لإجلاء 169 أمريكيًا من كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، إن "3 طائرات من طراز شينوك غادرت المحيط الآمن فى المطار، ووصلت إلى فندق قريب، هو فندق البارون، ونقلت الرعايا الأمريكيين".

وبحسب الوكالة، فإن هذه هى المرة الأولى منذ بداية الأزمة التى يستعرض فيها الجيش الأمريكى قدرته على مغادرة المحيط الآمن للمطار، من أجل مساعدة الراغبين فى مغادرة البلاد، حيث كانت المجموعة التى تم إجلاؤها على متن المروحيات تعتزم السير إلى المطار، لكن وجود حشود قد أعاق الوصول الى المطار، ما تسبب فى إثارة قلق المسؤولين الأمريكيين.

وأضاف كيربى: "لم يكن الجميع متأكدين من أنهم يستطيعون تخطى تلك الحشود، فبادر القادرة بالتالى بإرسال هذه المروحيات من أجل نقلهم.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أشار فى وقت سابق إلى أن "169 أمريكيًا قد دخلوا المطار بمساعدة الجنود" الذين يتواجدون حاليًا فى المطار لتسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان.