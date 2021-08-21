مباراة الاتحاد والرجاء نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020 المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار

مباراة الاتحاد والرجاء ، أخيرًا وبعد طول انتظار يسدل الستار اليوم السبت، على نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020 أو نهائي البطولة العربية للأندية 2020 ، المؤجلة من يوم 18 أبريل 2020 بسبب ظروف جائحة كورونا العالمية ، والتي تجمع عملاقين من أقوى الفرق العربية، حيث يحتضن مساء اليوم ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، فعاليات المواجهة الشرسة التي تضم ناديي الرجاء والاتحاد، وذلك في النهائي الـ29 من البطولة العربية التي تعددت أسمائها فضلًا عن عدم استقرار نسخها لأسباب عديدة.

في السطور التالية، سنتعرف على كواليس وأسرار مواجهة الاتحاد السعودي والرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية للأندية 2020 ، ومشوار الفريقين نحو النهائي وتاريخهما مع البطولة، وآخر أخبارهما، علاوة على تاريخ مواجهات مواجهات الأندية السعودية والمغربية (وبالأخص مواجهات الاتحاد مع الأندية المغربية)، ونختتم بـ موعد مباراة الرجاء والاتحاد والقنوات الناقلة.

نادي الاتحاد

مع نادي الاتحاد السعودي أو نادي اتحاد جدة نبدأ تغطيتنا لأحداث النهائي العربي المرتقب، حيث يسعى في مشاركته رقم 10 في دوري أبطال العرب (المسمى القديم للبطولة)، إلى التتويج باللقب الثاني في تاريخه، بعد لقب نسخة 2005.

وللمفارقة، أن تتويج العميد باللقب العربي الوحيد، على مستوى البطولة العربية للأندية ، جاءت على حساب نادي أفريقي، وبالأخص من منطقة الشمال الأفريقي (التي ينتمي إليها نادي الرجاء المغربي)، حيث تغلب على النادي الصفاقسي التونسي ذهابًا بثنائية نظيفة، قبل يكرر الفوز إيابًا ولكن بنتيجة (2-1).

وفي النسخة الحالية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020 ، انطلق مشوار نادي الوطن، من مرحلة دور الـ32 والتي تخطى فيها بسهولة عقبة نادي العهد اللبناني، بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة، والتعادل سلبيًا إيابًا، وفي دور الـ16 عبر المونديالي من نادي الوصل الإماراتي بالفوز ذهابًا بنتيجة (2-1) قبل أن ينتصر إيابًا بثنائية بيضاء.

أما في دور ربع النهائي، فتخطى بصعوبة عقبة نادي أولمبيك آسفي المغربي، بعدما تعادلا ذهابًا (1-1) قبل أن يحسم الاتحاد موقعة الإياب بالفوز خارج الديار بهدف نظيف.

وأطاح النمور في نصف النهائي بمواطنه نادي الشباب السعودي ، بعد جولتين مثيرتين، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي (2-2)، قبل أن يستفيد اتحاد جدة من عامل الأرض في يناير الماضي وينجح في الفوز بنتيجة (2-1) في المباراة الثانية.

وعن آخر أخبار نادي الاتحاد السعودي ، فقد واصل الأخير استعداداته على قدمٍ وساق، للنهائي العربي، بإجراء آخر الحصص التدريبية على ملعب المستضيف للقاء، كما عقد الاتحاد العربي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا لكلا الفريقين للحديث عن آخر الاستعدادات والرد على أسئلة الإعلاميين بشأن كواليس اللقاء المرتقب.

وحرصت وزارة الرياضة السعودية على تقديم الدعم والمؤازرة المعنوية لممثل الوطن في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020.

كما بث الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” في الساعات القليلة الماضية، مقطعًا مشوقًا عنوانه “متحدون من أجل الاتحاد”.

نادي الرجاء

على الجانب الآخر، ومع رصيد مقارب من المشاركات (9) في البطولة العربية للأندية الأبطال ، بالإضافة إلى لقب وحيد أيضًا، يدخل نادي الرجاء المغربي مواجهة الليلة، ساعيًا هو الآخر إلى التتويج بنجمة عربية جديدة، بعد الظفر بلقب نسخة دوري أبطال العرب 2006 ، حيث تغلب حينها على نادي إنبي المصري ، بعد الفوز في المباراة النهائية ذهابًا بنتيجة (2-1) قبل أن يكرر الفوز أيضًا إيابًا ولكن بهدف نظيف.

أما على مستوى مشاركته في النسخة الحالية من المسابقة العربية، فانطلقت على غرار منافسه، من دور الـ32 والذي تغلب فيه على حساب نادي هلال القدس الفلسطيني بهدف نظيف ذهابًا، وبثنائية نظيفة إيابًا، وفي مواجهتان من العيار الثقيل، أقصى خلالها مواطنه وغريمه التقليدي على الصعيد المحلي، نادي الوداد البيضاوي المغربي، بعد التعادل ذهابًا (1-1) وبتعادل مماثل إيابًا (4-4)، ليستفيد نادي الشعب قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي ربع النهائي، نجح النسور الخضر في إقصاء نادي مولودية الجزائر بعد الفوز ذهابًا خارج الديار بنتيجة (2-1) قبل أن يخسر إيابًا بهدف نظيف لما يكن كافيًا بتأهل الفريق الجزائري إلى الدور التالي.

وفي دور قبل النهائي، حقق الشياطين الخُضر فوزًا مثاليًا، وإن كان في جولة الإياب على حساب نادي الإسماعيلي المصري بثلاثية نظيفة، بعدما خسر في ستاد الإسماعيلية ذهابًا بهدف أبيض.

وعن آخر أخبار نادي الرجاء المغربي ، فقد انطلقت رحلة استعدادات للنهائي العربي يوم الإثنين الماضي، وذلك في مجمع محمد السادس لكرة القدم.

وقبيل النهائي العربي أيضًا، وكما هو المعتاد، أثبتت نتائج المسحة الطبية التي أجريت على ممثلي نادي الرجاء المغربي من لاعبين وطاقم فني وإداري، خلو الجميع من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020

وحول النهائي المرتقب لـ بطولة كأس الأندية العربية 2020 عرض حساب منسوب إلى البطولة ذاتها، على موقع “تويتر”، مجموعة من الأخبار والتغريدات، نستعرضها فيما يلي:

تاريخ مواجهات الاتحاد والأندية المغربية

على الصعيد التاريخي، شهدت مواجهات الاتحاد السعودي والأندية المغربية ، إثارة وندية كبيرة، حيث بلغت عدد المواجهات بين الجانبين 7، سبقتها 6 مقابلات تاريخية، نستعرضها فيما يلي:

المواجهة الأولى والثانية: جمعتا ناديي الاتحاد والوداد في دور الـ16 من البطولة العربية للأندية 2005 أو دوري أبطال العرب 2005 ، حيث تغلب النمور على الوداد البيضاوي بثنائية نظيفة ذهابًا، ليُعادل الأخير الكفة بالنتيجة ذاتها إيابًا، وحينها عبر وداد الأمة إلى ربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح.

المواجهة الثالثة والرابعة: في العام التالي كانت المواجهة الثالثة بين الاتحاد والأندية المغربية ، حيث دور المجموعات من بطولة دوري أبطال العرب 2006 ، حيث فاز نادي الاتحاد على منافسه أولمبيك خريبكة (3-1) ذهابًا ويخسر بالنتيجة ذاتها إيابًا في المواجهة الرابعة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لممثل الكرة السعودية.

المواجهة الخامسة والسادسة: جاءتا في دور ربع النهائي من النسخة الحالية من البطولة العربية، حيث فاز المونديالي ذهابًا بهدف نظيف إيابًا، بعد التعادل (1-1) في المغرب.

وإجمالًا، نجح نادي الاتحاد السعودي في تحقيق 4 انتصارات على حساب الأندية المغربية، جاء انتصار وحيد منها بضربات الجزاء، فيما تعادل في مواجهة وخسر في أخرى.

أما على المستوى التهديفي، بالتفوق ليس بالكبير، حيث سجل اتحاد جدة 8 أهداف واهتزت شباكه 7 مرات فقط.

موعد مباراة الاتحاد والرجاء والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مباراة الرجاء والاتحاد في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020 عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية ، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المغرب.

ويتولى الدولي المصري محمود البنا قيادة المباراة تحكيميًا.

وستنقل المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضة 1 المفتوحة AD SPORTS 1 HD وتردداتها كما هو موضح أدناه.

وأسندت مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبد الله.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على تغطية كاملة لـ كواليس وأسرار مباراة الاتحاد والرجاء في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020 ، وآخر أخبار الناديين، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات نادي الاتحاد مع الأندية المغربية، واختتمنا بـ موعد مباراة الرجاء والاتحاد والقنوات الناقلة.