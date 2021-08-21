بنك البلاد يقدم تمويل يصل ل2 مليون ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب ميسر السداد للسعوديين والمقيمين

يقدم بنك البلاد تسهيلات كبرى للسعوديين والمقيمين على حد سواء بتقديم تمويل بنكي يصل الى 2 مليون ريال سعودي بدون كفيل أو تحويل راتب بتسهيلات كبرى في السداد وبشروط ميسرة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد من إتخاذ إجراءات وقائية بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليه من من تأثير على الإقتصاد بشكل عام والأسر بشكل خاص، ويعتبر بنك البلاد من أهم البنوك في المملكة وهو معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي يقدم خدمات إلكترونية عديدة ومصرفية، بالإضافة إلى برامج التمويل المتنوعة التي تعمل بشكل رقمي مميز مما يسهل جميع إجراءات الخدمة سواء القرض أو فتح حساب أو طلب بطاقة ائتمانية..وغيرها، فالكثير من المواطنين والوافدين يحتاجون إلى تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مضمون بأقساط ميسرة، وهذا ما يقدمه بنك البلاد لعملائه.

مميزات قرض شخصي بنك البلاد:

يقدم بنك البلاد عدة تمويلات وقروض بنكية عديدة ومنها التمويل البنكي (قرض شخصي) ومتاح حتى 2 مليون ريال سعودي يتم إحتساب القيمة على حسب راتبك الشهري مع الإتفاق على القسط المناسب للدخل، كما يضم مجموعة من الخصائص على النحو التالي:

تمويل بدون كفيل متاح للسعوديين والمقيمين. إمكانية تأجيل أو قسط من بداية القرض وقسط كل عام. تمويل بدون تحويل راتب لموظفي البنوك. فترات السداد مرنة حتى 5 سنوات. قرض بدون ضامن للرجال والنساء موظفي القطاع العام والخاص. خاصية السداد المبكر في أي وقت وفق شروط البنك المركزي. متاح تمويل المتقاعدين بنفس التسهيلات الحالية. إعطاء الحرية للعميل في اختيار قيمة القسط حسب إمكانية دخلك الشهري. متاح الحصول على تمويل إضافي. القرض متوافق مع لجنة الهيئة الشرعية.

من خلال الموقع الإلكتروني لبنك البلاد التمويل الشخصي.

ثم تمويل الأسهم المحلية.

استيفاء الشروط التي تطلب أن لا يقل عمر المتقدم/مة عن 18 سنة.

وأن يكون على رأس عمل في إحدى الوظائف قطاع خاص أو حكومي المعتمدة لدى البنك.

وأن لا يقل الراتب عن 3000 ريال للسعوديين و3.500 ريالا لغير السعوديين.

تعبئة نموذج الطلب إلكترونياً عبر موقع بنك البلاد مع رفع المستندات والوثائق.

الاوراق والمستندات المطلوبة:

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية. خطاب تحويل الراتب للعملاء غير منسوبي البنوك. تعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط كاملا. ضرورة تعبئة إقرار الالتزامات الشخصية والإفصاح عنها فهي تسهل عليك تحديد القسط المناسب لتفادي التعثر في السداد. تعريف من جهة العمل بتفاصيل الراتب (المسمى الوظيفي – المبلغ الشهري – تاريخ الالتحاق بالوظيفة). بالنسبة للقطاع العسكري يتطلب صورة من بطاقة العمل.

خطوات طلب تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب بنك البلاد:

وللاستفسار وخدمة العملاء ولمزيد من المعلومات والاستفسارات الاتصال على رقم بنك البلاد 9200001002.