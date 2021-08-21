رقم خدمة عملاء ناقل الموحد المجاني وأرقام فروع شركة ناقل للشحن وطريقة تتبع الشحنة

تعتبر شركة ناقل من الشركات الكبرى بالمملكة والتى تخدم قطاع كبير من الأسر في نقل أغراضهم والعمل على توفير سيارات نقل كبيرة لكي توفير لهم خدمة مميزة، حيث تقوم بنقل الطرود والشحنات بكفاءة عالية وبسرعة انجاز وبكل سهولة ويسر، وتوفر شركة ناقل ارقام عديدة لخدمة العملاء وقد وفرت للعملاء الرقم الموحد المجاني للعمل على خدمة العملاء وتتبع طرودهم وشحناتها، وأما لو كان أحد العملاء يريد تقديم شكوى أو الاستفسار عن شيء في شركة Naqel، فإنه يمكن الاتصال على رقم خدمة عملاء ناقل الموحد من جميع أنحاء المملكة، فيما يمكن الاستفادة من هذا الرقم في تتبع الشحنات، إضافة إلى رقم “واتساب”، وتطبيق الشركة على هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، إذ تتميز الشركة بالكفاءة العالية في هذا المجال، بجانب الدقة والسرعة في توصيل الطرود والشحنات إلى جميع الأماكن.

رقم خدمة عملاء ناقل الموحد:

لحل المشكلات أو الاستفسار عن مواعيد وصول الشحنات وتتبعها، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، فإن الرقم الموحد هو “8002464444” للاتصال من خلاله على مدار الساعة. ويمكن التواصل على “واتساب” الشركة عبر الرقم “0118296500”. كما يمكن التواصل مع ممثلي الخدمة عبر التطبيق الخاص بالهواتف الأندرويد. أخيرًا، يمكن التواصل عبر التطبيق الخاص بهواتف الآيفون.

كيفية تتبع الطلب في Naqel إكسبريس:

ويمكن للعميل تتبع الطلب الخاص به في Naqel إكسبريس عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

علينا في البداية، الذهاب إلى موقع Naqel. ونضغط على تتبع الشحنة. ثمّ ندخل رقم الشحنة في المكان المخصص بشكل صحيح. بعد ذلك، نضغط على اشتراك الآن. أخيرًا، ظهور جميع المعلومات الخاصة بالشحنة، وموعد التسليم.

رقم شركة ناقل واتس:

حيث يمكنك التواصل مع شركة Naqel Shipping بأرقام خاصة عبر استخدام Whatsapp : وذلك بأرقام الشركة وهي 0118296500. اما رقم ناقل اكسبريس فهو 0114710030.

خطوات تتبع الشحنات عبر الموق الالكتروني لشركة ناقل:

حيث وفرت شركة ناقل اكسبرس عدداً من طرق التواصل وتتبع الشحنات ومنها رقم ناقل الموحد المجاني , وأيضاً من خلال استخدام الموقع الالكتروني لناقل عبر الانترنت , ويمكن تتبع الشحنات من خلال موقع ناقل عبر اتباع الخطوات التالية :

.قم بالذهاب إلى موقع ناقل لتتبع الشحنات الإلكتروني.

ثم اضغط فوق تتبع شحنتك.

.قم بإدخال رقم الشحنة المطلوبة.

اضغط فوق اشترك الآن

وهكذا سيتم عرض جميع البيانات التي تتعلق بالشحنة وحالتها وتاريخ تسليم الشحنة المتوقع.