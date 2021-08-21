موريباك 2021 لوائح بريف brevet نتائج شهادة ختم الدروس الإعدادية 2021 في موريتانيا

موريباك 2021 لوائح بريف، البحث عن نتائج ابريف شهادة ختم الدروس الإعدادية 2021 في موريتانيا عبر موقع وزارة التهذيب الوطني. وكذلك موقع موريباك 2021 mauribac. حيث طال انتظار الطلاب واوليائهم من اجل الحصول على نتائج بريف brevet 2021 ولحد الساعة لم تعلن وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن الموعد الرسمي لإعلان النتائج إلا ان مصادر من داخل الوزارة اكدت ان موعد ظهور النتائج و قائمة العشرة الأوائل في مسابقة ختم الدروس الإعدادية لسنة 2021 سيكون في الساعات القليلة القادمة على أقصى تقدير ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الولوج إلى المنصة الالكترونية التابعة للوزارة التعليم الموريتانية موقع موري باك 2021 mauribac. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نتعرف على الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها الطالب الحصول على نتيجته بشكل الكتروني فور صدورها رسميا على موقع الوزارة.

موريباك 2021 لوائح بريف

علاوة على ذلك اجتاز طلاب موريتانيا امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية في الأيام القليلة الماضية في كافة الولايات الموريتانية. وبلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين في امتحانات ابريف 2021 brevet حولي 67361 من بينهم أكثر من 38778 طالبة اي حوالي سبعة وخمسون في المئة من اجمالي الطلاب فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار اكثر من عشرون ألف طالب امام بخصوص عدد الطلاب الذين ينتمون للمدارس الخصوصية بلغ اكثر من ستة عشرة ألف وثلاثة مئة طالب. وحاليا هم في انتظار صدور النتائج من وزارة التهذيب الوطني. التي اكدت على تحديد موعد نشر نتائج مسابقة ختم الدروس الإعدادية على منصة موريباك 2021 لوائح بريف.

خطوات الاستعلام عن نتائج ابريف 2021

علاوة على ذلك سيتم الإعلان عن نتيجة أبريف في دولة موريتانيا من خلال موقع وزارة التهذيب الوطني ورابط منصة موريباك 2021 بالاسم وبرقم الطالب فقط. وما على الطلاب سوى كتابة كامل تفاصيله أسفل تعليقات هذا المقال لمساعدته في الحصول على نتيجته فور صدورها. أو اتباع الخطوات المدونة ادناه لمعرفة نتائج مسابقة اختتام الدروس الإعدادية:

الولوج إلى موقع وزارة التهذيب الوطني موريتانيا

الدخول على رابط نتائج شهادة ختم الدروس الإعدادية 2021 بمجرد اتاحته رسميا

الضغط على خيار بحث بالمؤسسة

إدخال اسم الولاية التي يدرس فيها الطالب.

تحديد مكان المقاطعة التي يقيم فيها الطالب

كذلك تحديد اسم المؤسسة.

الضغط على مربع بحث.

نتائج مسابقة ختم الدروس الإعدادية موريتانيا

كما أعلنت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي على توفير رابط الكتروني يمكن من خلال حصول الطلاب على نتائج ابريف 2021 بكل سهولة دون عناء التنقل خارج المنازل والذهاب للمدارس وهذا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب خاصة في ظل انتشار فيروس كورنا على مستوى في عموم التراب الوطني الموريتاني ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال موريباك 2021 لوائح بريف.