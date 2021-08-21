BACK TO SCHOOL للمدرسة راجعين مع العروض الأسبوعية من بن داود

العروض الأسبوعية من بن داود هي سلسلة شركات سعودية مساهمه ظهر أول متجر للشركة وتم أفتتاحه عام 1984 وتمتلك حتي الأن 27 فرع متفرق في المملكة العربية السعودية وقامت بتفعيل خدمة إلكترونية تفيد الجميع للتسوق عبر النت من خلال موقع Bin Dawood يقدم لكم أقوي العروض والخصومات الأسبوعية بتاريخ 18 أغسطس 2021 الموافق 10 محرم 1443 متاح جميع العروض التي تتوافر في المجلة بجميع الفروع وحتي نفاذ الكمية، تتوافر في المجلة جميع أنواع البقالة والعلافة، واللحوم المبرده يسري عرض الأسماك والمأكولات البحرية في هايبر الكعكعة ( مكه )، هايبر روتانا، هايبر الجامعات ( المدينة المنورة )، فرع الشعلة والحمراء، مركز بن جمعة.

للمدرسة راجعين مع العروض الأسبوعية من بن داود

حضري لأطفالك ألذ حليب مجفف من نيدو، وضفيه على سناكس المفضل لعائلتك أو حضري أليهم أشهي بيتزا ومعجنات بمكونات أضافيه مختلفه نيدو حليب مجفف 2500 جرام ب 68.95 ريال سعودي بدلا من 92.50 ريال سعودي أستمتع بالخصم 23.55 ريال سعودي.

استمتعي بفطور وعشاء خفيف بتناول كلوقز كورن فيلكس 1 كيلو وأضيفي حليب نيدو المتوفر بداخل المجلة ب 22.95 ريال سعودي بدلا من 30.75 ريال سعودي أستمتع بالخصم 7.8 ريال سعودي.

حضري لعائلتك وضيوفك أطعم كبسة بطريقتك الخاصة المميزة التي تبهرهم دئما عند تناولها أستخدمي جرين فارمز _ أرز كرنل بسمتي أبيض 10 كيلو حبتان فقط حد أقصي لكل عميل ب 57.95 ريال سعودي بدلا من 72.95 ريال سعودي أستمتع بالخصم ب 15 ريال سعودي.

حافظي على أنسجة ملابسك من تلف المساحيق الأخري واستخدمي تايد مسحوق غسيل متنوع للحبة 2.50 -2.25 ب 19.50 ريال سعودي بدلا من 46.75 ريال سعودي أستمتع بالخصم 27.25 ريال سعودي.

حضري لعائلتك الدجاج بطرق مختلفة وشهية مثل الدجاج المشوي أو المحشي أو المحمر ساديا دجاج مجمد بدون أحشاء مذبوحة حلال على الشريعة الإسلامية كرتونة 10× 1100 جرام ب 124.50 ريال سعودي بدلا من 158 ريال سعودي أستمتع بالخصم 33.50 ريال سعودي.

قدمي لأطفالك البطاطس المقلية التي يتهافتون عليها بشراهة أقليها بزيت دوار شمس شطارة أكتر سعر أقل عبوة التوفير 2×1.5 لتر + 500 مل 2 عرض فقط بحد أقصي لكل عميل ب 29.50 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي أستمتع بالخصم 10.45 ريال سعودي.