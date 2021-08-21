رابط موقع التنسيق الالكتروني tansik.egypt.gov.eg وطريقة تسجيل الرغبات

رابط موقع التنسيق الالكتروني هو مابدأ طلاب الثانوية العامة 2021 في مصر بالبحث عنه خلال هذه الأيام خاصة بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للطلاب خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم فتح باب التنسيق أما الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من أجل تسجيل الرغبات الخاصة بهم، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عمليات التسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني تتم على ثلاث مراحل.

تسجيل رغبات التسيق المرحلة الأولى

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الالكتروني تبدأ من يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وتستمر حتى يوم الأربعاء الخامس والعشرين من الشهر نفسه، حيث أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل لكافة طلاب المرحلة الأولى بداية من الساعات الأولى من يوم السبت من أجل ان يتمكنوا من تسجيل الرغبات الخاصة بهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

الحد الأدنى لتسجيل رغبات التنسيق في المرحلة الأولى

ووفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن التسجيل في المرحلة الأولى سيكون بحد أدنى 362.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم، و328 درجة بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية علمي رياضة، فيما سيكون الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى من الشعبة الأدبية هو 269.5 درجة.

طريقة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني

ومن أجل أن يقوم الطالب بتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكتروني فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية.