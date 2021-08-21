رابط موقع التنسيق الالكتروني tansik.egypt.gov.eg وطريقة تسجيل الرغبات

رابط موقع التنسيق الالكتروني هو مابدأ طلاب الثانوية العامة 2021 في مصر بالبحث عنه خلال هذه الأيام خاصة بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للطلاب خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم فتح باب التنسيق أما الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من أجل تسجيل الرغبات الخاصة بهم، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عمليات التسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني تتم على ثلاث مراحل.تسجيل رغبات التسيق المرحلة الأولى
وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الالكتروني تبدأ من يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وتستمر حتى يوم الأربعاء الخامس والعشرين من الشهر نفسه، حيث أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل لكافة طلاب المرحلة الأولى بداية من الساعات الأولى من يوم السبت من أجل ان يتمكنوا من تسجيل الرغبات الخاصة بهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.الحد الأدنى لتسجيل رغبات التنسيق في المرحلة الأولى
ووفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن التسجيل في المرحلة الأولى سيكون بحد أدنى 362.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم، و328 درجة بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية علمي رياضة، فيما سيكون الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى من الشعبة الأدبية هو 269.5 درجة.طريقة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني
ومن أجل أن يقوم الطالب بتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكتروني فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية.
- القيام بالدخول إلى رابط موقع التسيق الالكتروني عبر زيارة: tansik.egypt.gov.eg.
- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة سواء أكانت: مدارس الثانوية العامة، أو مدارس العلوم والتكنولوجيا.
- القيام بكتابة رقم الجلوس وكتابة الرقم السري الخاص بالطالب.
- يقوم الطالب بكتابة الرغبات بالترتيب الذي يراه مناسباً له، مع ضرورة الالتزام باختيار التخصص المسموح له بشعبته أو بالإضافة إلى الالتحاق بالكليات عن طريق التوزيع الجغرافي، وذلك من أجل الحد من ظاهرة اغتراب الطلاب في الجامعات، حيث يقوم الطالب باختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل أن يختار نفس الكلية في النطاق التالي له، وذلك بالنسبة لنفس الكلية التي يرغب الطالب بالالتحاق بها، فمثلاً إن كان الطالب من محافظة الجيزة ويرغب في الالتحاق بكلية الحقوق فيقوم بكتابة كلية حقوق القاهرة أولاً، ثم كتابة كلية حقوق عين شمس أو كتابة كلية حقوق جامعة حلوان، ثم كتابة كلية الحقوق في أي نطاق جغرافي في الرغبة الرابعة له، حيث يجب ملء كافة البيانات الخاصة بالكليات في النطاق الجغرافي أ أولاً، ثم النطاق الجغرافي ب ثانياً بشكل كامل، قبل أن يتمكن الطالب من اختيار النطاق الجغرافي ج.
- بعد أن يقوم الطالب بكتابة الرغبات وحفظها يقوم بعمل حفظ لكافة الرغبات التي قام بكتابتها من أجل الرجوع إليها وقت الحاجة.
- يرجى ملاحظة أن الطالب يمكنه التعديل في الرغبات الخاصة به قبل غلق باب التسجيل، مع الأخذ في الاعتبار موقع التنسيق يقوم بحفظ آخر تعديل للرغبات فقط، قبل أن تتم عمليات التنسيق، ومن ثم ظهور النتائج.
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رابط موقع التنسيق الالكتروني هو مابدأ طلاب الثانوية العامة 2021 في مصر بالبحث عنه خلال هذه الأيام خاصة بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للطلاب خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم فتح باب التنسيق أما الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من أجل تسجيل الرغبات الخاصة بهم، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عمليات التسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني تتم على ثلاث مراحل.تسجيل رغبات التسيق المرحلة الأولى
وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الالكتروني تبدأ من يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وتستمر حتى يوم الأربعاء الخامس والعشرين من الشهر نفسه، حيث أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل لكافة طلاب المرحلة الأولى بداية من الساعات الأولى من يوم السبت من أجل ان يتمكنوا من تسجيل الرغبات الخاصة بهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.الحد الأدنى لتسجيل رغبات التنسيق في المرحلة الأولى
ووفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن التسجيل في المرحلة الأولى سيكون بحد أدنى 362.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم، و328 درجة بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية علمي رياضة، فيما سيكون الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى من الشعبة الأدبية هو 269.5 درجة.طريقة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني
ومن أجل أن يقوم الطالب بتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكتروني فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية.
- القيام بالدخول إلى رابط موقع التسيق الالكتروني عبر زيارة: tansik.egypt.gov.eg.
- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة سواء أكانت: مدارس الثانوية العامة، أو مدارس العلوم والتكنولوجيا.
- القيام بكتابة رقم الجلوس وكتابة الرقم السري الخاص بالطالب.
- يقوم الطالب بكتابة الرغبات بالترتيب الذي يراه مناسباً له، مع ضرورة الالتزام باختيار التخصص المسموح له بشعبته أو بالإضافة إلى الالتحاق بالكليات عن طريق التوزيع الجغرافي، وذلك من أجل الحد من ظاهرة اغتراب الطلاب في الجامعات، حيث يقوم الطالب باختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل أن يختار نفس الكلية في النطاق التالي له، وذلك بالنسبة لنفس الكلية التي يرغب الطالب بالالتحاق بها، فمثلاً إن كان الطالب من محافظة الجيزة ويرغب في الالتحاق بكلية الحقوق فيقوم بكتابة كلية حقوق القاهرة أولاً، ثم كتابة كلية حقوق عين شمس أو كتابة كلية حقوق جامعة حلوان، ثم كتابة كلية الحقوق في أي نطاق جغرافي في الرغبة الرابعة له، حيث يجب ملء كافة البيانات الخاصة بالكليات في النطاق الجغرافي أ أولاً، ثم النطاق الجغرافي ب ثانياً بشكل كامل، قبل أن يتمكن الطالب من اختيار النطاق الجغرافي ج.
- بعد أن يقوم الطالب بكتابة الرغبات وحفظها يقوم بعمل حفظ لكافة الرغبات التي قام بكتابتها من أجل الرجوع إليها وقت الحاجة.
- يرجى ملاحظة أن الطالب يمكنه التعديل في الرغبات الخاصة به قبل غلق باب التسجيل، مع الأخذ في الاعتبار موقع التنسيق يقوم بحفظ آخر تعديل للرغبات فقط، قبل أن تتم عمليات التنسيق، ومن ثم ظهور النتائج.
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