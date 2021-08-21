لفتة إنسانية من لاعب تشلسي.. يتبرع بحذائه وقميصه لسبب نبيل

سيعرض الألماني كاي هافيرتس، مهاجم نادي تشلسي، حذاءه الرياضي الذي سيرتديه خلال مواجهة أرسنال الأحد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في مزاد علني يعود ريعه لصالح الصليب الأحمر الألماني والمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت البلاد هذا الصيف.

كما سيعرض اللاعب الشاب البالغ 22 عاما قميصه في المباراة ضمن المرحلة الثانية من البريميرليغ في المزاد العلني.

وتسبّبت أمطار غزيرة في يوليو الماضي بفيضانات أدت إلى مقتل 190 شخصاً على الأقل، معظمهم في ولايتي راينلاند-بالاتينات وشمال الراين-وستفاليا التي ينحدر منها هافيرتس.

وقال هافيرتس في تصريحات نقلتها وكالة "بي ايه" البريطانية: "صُدمت عندما شاهدت اللقطات للمرة الأولى، من الصعب تخيّل ما يعيشه هؤلاء الناس راهنا، لكن تعيّن عليّ القيام بشيء ما".

وتابع هافيرتس الذي سيتبرع بمبلغ 200 ألف يورو للمنظمة "أنا في موقع مميز للغاية وآمل في مساعدة الصليب الأحمر الألماني من خلال إطلاق هذه الحملة عبر تحفيز الآخرين على المشاركة".

وسيتم عرض الحذاء وقميص اللاعب للبيع على موقع الصليب الأحمر الألماني بين 22 و27 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت "فرانس برس".