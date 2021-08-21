“بالرقم المدني” رابط نتائج كفايات المعلمين على رابط قياس e-services.qiyas.sa

رابط نتائج كفايات المعلمين على الرابط الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم السعودي المنوط باختبارات الطلاب والمعلمين والراغبين في أداء تلك الاختبارات الاختيارية لتطوير المهارات والقدرات الخاصة بكل من الطالب والمعلم للترقي والانتقال إلى المرتبة الأعلى، حيث يتم تحديد المواعيد المحدد والمقررة لأداء تلك الاختبارات كما يتم تحديد مواعيد الإعلان عن النتائج.

اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم

وتكون مهنة المعلمين هي من أهم وأرقى المهن على الإطلاق حيث تهدف للنهوض والارتقاء بالطالب الذي هو نواة المجتمع، وتقوم الإدارة العامة للقياس والتقويم بالاهتمام بعمل الاختبارات الدورية للمعلمين لقياس الكفايات الخاصة بهم والتي تفيد المعلم في الترقي الوظيفي والمهني بما يعود إيجابا عليه وعلى الطالب بالتبعية، ويتم الارتقاء بمستوى المعلم وتحسينه بالمواكبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد في نهاية أغسطس 2021، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن عودة الذهاب اليومي للطلاب والمعلمين إلى المدارس من جديد ليواصل المعلم والطالب التعليم بالفصل، وذلك بعد تلقيح النسب الأكبر للطلاب وخاصة من هو في عمر 12 إلى 18 عام، وتلقيح المعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفصل.

الاستعلام الإلكتروني عن كفايات المعلم عبر رابط قياس التعليمي

يهتم المركز الوطني للقياس والتقويم بالطالب والمعلم على حد سواء، حيث يقوم بالعديد من المهام التعليمية المباشرة وغير المباشرة والتي تكون كالتالي:

عمل اختبارات قياس القدرات العامة والتحصيلية للطلاب والطالبات المقبلين على التعليم الجامعي.

اختبارات كفايات المعلمين الراغبين في الترقي الوظيفي.

استخراج نتائج قياس للطلاب والمعلمين على حد سواء حسب الجدول الزمني المقرر لأداء الاختبارات والإعلان عن النتائج.