بايدن يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالى الوضع فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للبيت الأبيض فى أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الجمعة، أنهما "بحثا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين الكوادر العسكرية والمدنية للبلدين فى كابل، الذين يعملون معا على إجلاء مواطنيهم والأفغان الذين دعمونا والناتو بشجاعة فى جهودنا العسكرية، وغيرهم من المواطنين الأفغان المعرضين للخطر".
وأَضاف البيان أن بايدن ودراغى "رحبا بإمكانية صياغة مجموعة السبع الكبار موقفا مشتركا إزاء السياسات الخاصة بأفغانستان خلال الاجتماع الافتراضى الذى من المقرر أن يعقد الأسبوع القادم".
يذكر أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون والرئيس الأمريكى جو بايدن اتفقا فى وقت سابق على عقد اجتماع افتراضى لقادة دول مجموعة السبع الكبار لمناقشة الوضع فى أفغانستان فى أعقاب استيلاء حركة "طالبان" على السلطة فى البلاد.
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