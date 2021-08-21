بلينكن يثمن جهود الإمارات الإنسانية في أفغانستان

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن امتنان بلاده للإمارات العربية المتحدة لجهودها الإنسانية وعرضها تسهيل العبور الآمن للمواطنين الأميركيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابل إلى دول ثالثة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تقدر تقديراً عالياً دعم الحكومة الإماراتية الذي يعد رمزا لشراكة القوية والدائمة بين البلدين.

وشدد على أن أولوية واشنطن هي سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك أفراد الجيش والدبلوماسيين الذين يخدمون في أفغانستان.

وكانت قد أعلنت الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات، وافقت على استضافة خمسة آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى وسيتم إجلاء الأفغان من كابل إلى الإمارات على متن طائرات أميركية.

كما قامت الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو ثمانية آلاف وخمسمئة شخص أجنبي من أفغانستان بطائرات إماراتية وعبر مطاراتها.

وأكدت دولة الإمارات بأنها تدعم الحلول السلمية والمتعددة الأطراف وتواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمساعدة أفغانستان.