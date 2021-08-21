رابط csc.gov.kw تسجيل الباحث عن العمل بالكويت عبر ديوان الخدمة المدنية

رابط csc.gov.kw تسجيل الباحث عن العمل في دولة الكويت والذي يعتبر من أهم التريندات في الكويت ليقوم الراغبين في الحصول على فرص العمل في المجال الحكومي بالدولة من تسجيل البيانات الخاصة بهم وتحديث البيانات عبر رابط ديوان الخدمة المدنية والتي تستقبل تسجيلات الكويتيين في عدد من التخصصات حسب انطباق عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين وألية خاصة من التسجيلات عبر رابط الموقع الرسمي.

موقع الديوان الوطني الكويتي

حيث يقوم موقع وزارة الديوان الوطني في الدولة الكويتية بتحديد موعد بداية استقبال طلبات الراغبين في التسجيل في الوظائف بالمجال الحكومي في الدولة والذي يعتبره الكثير من السبل الآمنة للتوظيف، وسط إقبال كبير من العديد من التخصصات من الجنسين، على أن يبدأ التسجيل الإلكتروني على رابط الوزارة الرسمي ابتداء من الجمعة 20 أغسطس 2021 ويستمر حتى الثالث من شهر سبتمبر 2021، ويتم تقسيم المسجلين برابط الوزارة على مجموعات حسب أعمار المتقدمين وأيضا التخصصات، وكذلك المهارات الخاصة أو الدراسات العليا، والتي يكون أيضا لأصحاب الخبرات الخاصة الأولوية في القبول بالمناصب العليا.

شروط تسجيل الباحث عن العمل في الكويت

تعتمد وزارة الخدمة المدنية عددا من الشروط لقبول تسجيلات المواطنين، والتي تعتبر من الشروط العامة للقبول في القطاع الحكومي بشكل عام في الكوت في السنوات الأخيرة، والتي تأتي في ظل ارتفاع في اعداد البطالة في قطاع الشباب من العديد من التخصصات والشهادات المتنوعة، وتكون الشروط العامة للتسجيل كالتالي:

أن يكون المسجل في البحث عن العمل بالقطاع الحكومي من الجنسية الكويتية.

يكون العمر للمتقدمين بحد أقصى 45 عاما ليكون العمر مناسب للعمل.

لابد أن يكون الراغب في التسجيل له الشهادات العليا أو المتوسطة، ويتم القبول حسب الحاجة للتخصصات.

يتم تسجيل الشهادات الإضافية والمهارات الإضافية للمسجلين بما يجعل لهم أولوية في التعيين.

يقوم الراغبين في العمل بالتسجيل على الرابط المحدد للتسجيل في خلال الفترة المحددة والتي تبدأ من 20 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2021.

لا يتم قبول طلبات من لديهم أحكام جنائية أو أحكام في جرائم تمس الشرف أو الأمانة.

يتم القبول حسب المعايير الخاصة للوظائف الحكومية.

خطوات التسجيل في رابط csc.gov.kw تسجيل الباحث عن العمل بالكويت

لابد أن يتم استيفاء شروط التسجيل قبل ان يتم التسجيل الإلكتروني في الموقع الحكومي لضمان القبول وعد الرفض، ويكون التسجيل باتباع الخطوات التالية: