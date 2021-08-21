رئيس البرازيل يطالب بعزل قاض يقود تحقيقا معه

جدة - نرمين السيد - ووجه بولسونارو إلى مجلس الشيوخ الفدرالي، وهو الغرفة العليا للبرلمان، دعوة لمنع دى موراييس من تولى أى مناصب حكومية خلال 8 سنوات، متهما إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، رودريغو باتشيكو، إنه سينظر فى هذا الطلب لكنه لا يرى أسسا لإقالة القاضى من منصبه.

ويقود دى موراييس 2 من 4 تحقيقات تجريها المحكمة الفدرالية العليا بحق الرئيس البرازيلي، وهما يخصان قضية نشر "أخبار كاذبة" حول "ضعف" نظام التصويت الإلكترونى أمام الاحتيال ومسألة انتقادات بولسونارو إلى المحكمة الانتخابية العليا.