الرئيس التونسى : لا أخاف إلا رب العالمين

جدة - نرمين السيد - وأضاف متسائلا، خلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة: "أين هم من الإسلام ومن مقاصده كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون.. الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة".
وأضاف: "أقول لهم أعرف ما تدبرون.. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التى تصل إلى التفكير فى الاغتيال والقتل والدماء.. سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".
وكشف الرئيس التونسى قيس سعيد عن وجود "محاولات لاغتياله"، وهى المحاولات التى وصفها بـ"اليائسة".
ووفقًا لـ"العربية نت" فإن معلومات استخباراتية وراء تصريحات الرئيس التونسى.
كان رئيس تونس قد زفّ نبأً ساراً للتونسيين مساء أمس الخميس، كاشفاً عن نيته الإعلان عن حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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