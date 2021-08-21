جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن الرحلة كان على متنها نحو 350 شخصا، مضيفة أن الطائرة هبطت فى السابعة مساء بالتوقيت المحلى لألمانيا.
وأشارت القناة إلى أن قاعدة "رامشتاين" سوف تكون محطة توقف مؤقتة، مؤكدة أنه لا توجد خطة طويلة الأجل لاستيعاب القادمين.
ومن المتوقع، حسب "سى إن إن"، أن تهبط المزيد من الرحلات الجوية فى القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبوط أولى رحلات الإجلاء الجوى الأمريكى من أفغانستان فى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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