آلية التوظيف بوزارة التعليم والترقيات الوظيفية عبر نظام فارس 1443، فمن استعلامات المواطنين اليومية بالمملكة العربية السعودية هي البحث عن آلية التوظيف الجديدة داخل وزارة التعليم السعودية والتوظيف في مجالات العمل بقطاعات التعليم المتعددة مثل الوظائف التعليمية، أو الوظائف الرسمية والوظائف الخاصة بالخدمات المساندة، فقد وضحت وزارة التعليم في بيان لها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وقد صرحت بأن الاختيار يتم من خلال نوعية وكفاءة الموارد البشرية عبر توفير هذه الوظائف من حيث الكم والنوع، والتي تتم من خلال جدول زمني محدد، والتي تتم من خلال أسس ومعايير متكاملة تكون مناسبة مع خطط الوزارة،​ بالإضافة الي مراعاة المتغيرات الداخلية والخارجية وفق أهداف الوزارة، وبالتفاصيل سنوضح لكم ​آلية التوظيف بوزارة التعليم والترقيات الوظيفية.

آلية التوظيف بوزارة التعليم السعودية

أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بأنه يمكن لجميع المواطنين السعوديين الباحثين عن عمل بوزارة التعليم، أن يقوموا بتسجيل بياناتهم الشخصية، والمؤهلات التي حصلوا عليها، وتسجيل الخبرات العملية السابقة، مع إرفاق جميع المستندات والوثائق اللازمة، بشكل إلكتروني، من خلال منظومة التوظيف الحكومي منصة جدارة.

منصة جدارة وطاقات

موقع “جدارة” الإلكتروني يوفر خدمة خاصة وهي “ساعد” والتي من خلالها يتم توفير الوظائف لعدد من الخدمات المشمولة وفق لائحة كل من المستخدمين ومد الأجور، بل وتساعد جميع المواطنين علي تسجيل وإدخال بياناتهم مع المستندات الخاصة بهم، علي أن يتم التسجيل من خلال آلية توثيق وتدقيق هذه المدخلات، مع العمل علي حساب نقاط خاصة من أجل الترشيح لجميع الأفراد المتقدمين، حتي يتم توفير المعلومات للمختصين بالعمل لدي شؤون وزارة الموارد البشرية للجهات الحكومية بما تتضمنه أيضاً كل من وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية.

كما وضحت وزارة التعليم بأنه يمكن التقديم علي وظائف وزارة التعليم من خلال منصة طاقات التي تعمل علي مد القطاع العام والخاص بالموارد الشبرية التي يحتاج إليها كل قطاع من خلال خدمات التوظيف والتدريب.

آلية الترقيات بوزارة التعليم

وضحت وزارة التعليم بأن الترقيات الوظيفية تتم عبر نظام فارس​ من خلال الخطوات التالية: