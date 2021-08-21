مباراة اتحاد جدة والرجاء المغربي بنهائي البطولة العربية 2021.. القنوات الناقلة والتشكيل

مباراة اتحاد جدة والرجاء المغربي بنهائي البطولة العربية، ينتظر عشاق فريق الاتحاد السعودي المباراة المرتقبة يوم السبت ضد فريق الرجاء المغربي، في اللقاء المحدد له لنهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، فقد أعلن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد عن استعداد فريق للفوز بنهائي البطولة، فقد تأهل فريق الاتحاد للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الشباب، فيما تأهل فريق الرجاء بعد التغلب علي فريق الإسماعيلي المصري، ويتطلع فريق الاتحاد للفوز بالبطولة بعد غياب دام 16 عاماً والتي أخرها في عام 2005 ضد فريق الصفاقسي التونسي، وسوف نوضح لكم تشكيل فريق اتحاد جدة ضد فريق الرجاء المغربي وموعد المباراة.

تشكيل فريق اتحاد جدة ضد الرجاء المغربي

قد استقر البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق علي التشكيل النهائي الذي سيلعب به مباراته ضد الرجاء، وفيما يلي تشكيل الاتحاد:

يلعب في حراسة المرمي: جروهي.

يلعب في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، وحمدان الشمراني وعمر هوساوي، عبد الله الحافظ.

يلعب في خط الوسط: زياد الصحفي، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، فهد المولد، وعبد العزيز البيشي.

يلعب في خط الهجوم: البرازيلي رومارينيو.

وقد رصدت إدارة الاتحاد مكافأة ضخمة للاعبي الفريق، حيث سيحصل كل لاعب علي جائزة قدرها 100.000 الف ريال سعودي في حالة الفوز باللقاء والحصول علي بالكأس..

موعد مباراة الاتحاد والرجاء المغربي

تقام مباراة اتحاد جدة ضد الرجاء المغربي في مساء يوم السبت الموافق 21/8/2021، على أن يقام اللقاء بملعب “الأمير مولاي عبدالله” بالمغرب، وذلك في النهائي المرتقب ببطولة كأس محمد السادس الأندية الأبطال.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد مع الرجاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مدنية أبو ظبي، وسوف يتم نقل المباراة من خلال تردد قناة أبو ظبي الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات.

تصريحات نارية من مدرب فريق الرجاء المغربي

أكد المدير الفني لفريق الرجاء المغربي التونسي الأسعد ألشابي بأنه لن ينظر الي أي غيابات تخصه فريقه مهما كان اسم اللاعب، فلدينا هدف واحد وهو الحصول علي البطولة والتتويج بها، وأنه قام بدراسة المنافس جيداً ويعرف ما هي نقاط ضعفه والتي ستؤهلنا للفوز بالكأس.