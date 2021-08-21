الحالات التي يتم صرف التأمينات الاجتماعية بعد الوفاة أو الاستقالة وحاسبة مستحقات التأمينات

التأمينات الاجتماعية بعد الوفاة أو الاستقالة ليس الكثير يعرف بنودها وكيفية الحصول علي تأميناتك المستحقة بعد ترك العمل الذي كان يتم التأمين علي هذا الشخص في عملة، حيث في الآونة الأخيرة انتشرت أخبار غير صحيحة حول التأمينات الاجتماعية بشكل عام، وتم انتشار هذه الأخبار مجهولة المصدر حيث تواجدت على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ولكن سرعان ما خرج المتحدث الرسمي للمؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبد الله بن محمد العبد الجبار نفى كل الأخبار الغير الصحيحة وتم تأكيد ما صدر عن المؤسسة فقط كما اكد علي شروط صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية، فيما اكد أيضا أن المرأة يمكنها الحصول على حقوقها بكل سهولة، مع تقديم الدعم لها.

التأمينات الاجتماعية بعد الوفاة أو الاستقالة

التأمينات الاجتماعية تعني الأمان والاستقرار للمواطن ولأفراد أسرته فـي شيخوخته وعجزه وفـي مرضه أو فـي حالة وفاته. وتحقيقاً لذلك منح قانون التأمينات الاجتماعية معاشاً تقاعدياً فـي حالة وفاة المؤمن عليه أو المستفـيد العسكري أو صاحب المعاش يعين أفراد أسرته من بعده فـي تحمل أعباء الحياة، كما اكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات علي الاستعلام عن التأمينات وذكر أيضا عدده بنود للحصول على التأمينات الاجتماعية بعد الاستقالة أو فسخ التعاقد مع موظف من المؤسسة التي يعمل بها، وهذه البنود هي كما يلي:

تصرف المستحقات المالية لفتيات الشخص المشترك بالتأمينات؛ حتى الوصول إلى مرحلة الزواج. تحصل أرملة الزوج المتوفي المشترك بالتأمينات على المستحقات المالية الخاصة.

يحصل الزوج أرمل السيدة المتوفاة المشتركة بالتأمينات على المستحقات المالية، ويكون ذلك في حالة العجز عن العمل، أوكسب الرزق الحلال، فهو يحصل عليه حتى تنتهي فترة العجز الذي لديه.

بحصل جد المشترك على التأمينات حتى وفاته، في حالة إعالة المشترك له.

حصول والدة المشترك حتى وفاته، إذا كانت إعالتها على المشترك. أبناء الفرد المتوفي والذي كان مشترك بالتأمينات الاجتماعية، فيحصل الذكور على المستحقات المالية الذي لم يصل سنهم لـ 21عام، وفي الوقت الحالي وصل إلى 26 سنة، سواء ما زالوا في مراحل التعليم المختلفة، أو بإحدى المؤسسات المهنية.

في حالة أن الابن عاجز عن العمل، أو الاشتراك بأي فعالية مهنية، نتيجة الإصابة بعاهة، أو مرض مزمن.

الأرمل الذي لم يتجاوز سن الستين، ولكنه عاجز عن العمل.

يُصرف لأولاد الابن الذي توفى وذلك في حالة وجود المشترك بالتأمينات الاجتماعية، وينطبق عليه شروط استحقاق الأبناء، ولكن في هذا البند لابد من توافر بعض الشروط وهي ضرورية وتكون كتالي:

1- أحضار ما يُثبت إعالة الفرد المشترك لهم حتى وفاته.

2- إثبات عدم قدرة الشخص على العمل.

3- تخطيه لعُمر الستين دون التحاقه بأي وظيفة.

يحصل أخوات المشترك على المستحقات المالية في حالة إعالته لهم حتى وفاته.

يذكر أن المستحقات المالية التي يتم صرفها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يتم صرفها للسيدات مع بدء كل شهر ميلادي، كما يوجد حالات استثنائية لصرف التأمين الاجتماعي أعلنتها المؤسسة في وقت سابق، وإذا توفـي المؤمن عليه أو صاحب المعاش التقاعدي أو المؤمن عليه الذي يتوفى خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة أو لذوي المفقود (ذكور – إناث) يستحق المعاش لكل من:

حاسبة مستحقات التأمينات

كما ذكرت مؤسسة التأمينات إذا كان الشخص يرغب في التعرف على القيمة المالية المستحقة في نهاية الخدمة في حالة إنهاء مدتك أو عقد عملك، ولا تعرف كيفية حسابها طبقاً لقوانين العمل السعودية، كل ما عليك الدخول علي الموقع المخصص لحاسبة مستحقات التأمينات، ومن ثم كتابة نوع العقد، سبب انتهاء العلاقة العمالية، الراتب، مدة الخدمة بالأعوام، عدد الشهور، وعدد الأيام ثم أنقر على علامة =وسوف تظهر إليك النتيجة.

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يتم إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الموعد من “الاسم ونوع الهوية ورقم الهوية ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني”. ثم اختيار المكتب الذي ترغب في حجز موعد معه وحدد كذلك الخدمة التي ترغب في الحصول عليها. تحديد التاريخ المناسب لزيارة الفرع واختر الموعد المناسب من بين قائمة المواعيد التي تم عرضها. يتم أدخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك واضغط على تحقق. عرض تفاصيل الموعد الذي قمت بحجزه.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية في السعودية