موعد اختبار التمهيدي مدارس الموهوبين المستوى الأول بالعراق للعام 2021

موعد اختبار التمهيدي مدارس الموهوبين ، تم الإعلان عنه اليوم الجمعة، الموافق 20 من شهر أغسطس للعام 2021م، الموافق 12 محرم للعام 1443هـ، من قبل وزارة التربية العراقية، عن بدء اختبار التمهيدي للمستوى الأول، لمدارس الموهوبين بالعراق، ستكون بمشيئة الله يوم الخميس القادم، الموافق 26 من شهر أغسطس للعام 2021م، الموافق 18 من شهر محرم للعام 1443هـ، وفق شروط التقديم المعلن عنها من قبل وزارة التربية، وعلى رأسها إحضار المتقدمين للهوية التعريفية، للسماح لهم بدخول الاختبارات، وسيتم بدء الاختبار في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وعلى الجميع الالتزام بارتداء الكمامات، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وعدم تجاوز الموعد المحدد للاختبار.

موعد اختبار التمهيدي مدارس الموهوبين

إضافة لما سبق ذكره، فإن مدارس الموهوبين بالعراق، تم إنشائها بهدف رعاية المواهب العراقية، حيث احتضان عقول الطلاب المميزة المتقدمة، ويتم التدريس لهم من خلال نخبة من أساتذة الجامعة المتميزين، ليتم تقديم طلاب بامتيازات عقلية تعمل على تقدم العراق، وفق رؤية بناء العراق الجديدة، ويجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس الموهوبين، اجتياز العديد من الاختبارات، في العلوم والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وقد اهتمت وزارة التربية العراقية بتلك المدارس، حتى أنها أنشأت أقسام داخلية لإقامة الطلاب، الذين يحتاجون إلى سكن أثناء العام الدراسي، كما أن مدارس الموهوبين مميزة، بصرفها راتب شهري للطلاب، يعينهم على تحمل مصاريف السكن، والطعام والدراسة.

مميزات مدارس الموهوبين العراقية 2021م

كما صرح المتحدث الرسمي، باسم لجنة رعاية المواهب العراقية، ماجد السوداني، أن وزارة التربية العراقية، تقوم بتخصيص الراتب الشهري، لطلاب مدارس الموهوبين، إضافة لتوفير نظام يوم دراسي متميز، يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، يحصل بعدها الطالب على استراحة لمدة ساعة كاملة.

ثم تبدأ بعدها الفترة المسائية، من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، لمدة 6 أيام بالأسبوع، ويتم تدريس مناهج دراسية، تشمل الرياضيات، وعلوم الحياة، والكيمياء، والأدب، والفنون، وعلم النفس، كما صرح عضو لجنة رعاية المواهب العراقية، الدكتور مجيد عبد الله، بأن افتتاح مدارس موهوبين جديدة، في محافظات مختلفة بالعراق، يشترط توافر العدد الكافي من الطلاب الدارسين، وهو 34 طالب وطالبة في كل مرحلة.

شروط القبول في مدارس الموهوبين بالعراق 2021/ 2022م

في النهاية فإن أبرز شروط القبول، بمدارس الموهوبين بالعراق، للعام الدراسي الجديد 2021/2022، نذكرها كالتالي: