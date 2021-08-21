مسؤول أميركي: امتلاء مرافق الإجلاء من كابل في قطر

ذكر مسؤول أميركي عدم مغادرة أي رحلات إجلاء أميركي مطار كابل في وقت سابق من يوم أمس، بسبب امتلاء مرافق الإجلاء في قطر، مؤكدا أنه يتم حاليا توسيع الرحلات إلى مناطق أخرى، خاصة قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

من جهتها أعلنت الخارجية البحرينية، أن المملكة تسهم إلى جانب شركائها الدوليين، في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان، وتسهيل عملية الإجلاء، من خلال إتاحة المجال أمام الرحلات الجوية، للاستفادة من موقع المملكة كنقطة مرور.

وكانت قد أعلنت الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات، وافقت على استضافة خمسة آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى وسيتم إجلاء الأفغان من كابل إلى الإمارات على متن طائرات أميركية.

كما قامت الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو ثمانية آلاف وخمسمئة شخص أجنبي من أفغانستان بطائرات إماراتية وعبر مطاراتها.

وأكدت دولة الإمارات وفقا للخارجية بأنها تدعم الحلول السلمية والمتعددة الأطراف وتواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمساعدة أفغانستان.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الوضع يتحسن تدريجيا في مطار كابل، مضيفا أن بلاده تمكنت من إجلاء ألفي شخص من أفغانستان منذ يوم الخميس.