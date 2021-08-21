تنسيق كلية الشرطة 2021 لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وشروط الالتحاق بأكديمية الشرطة 2021 وزارة الداخلية

تنسيق كلية الشرطة 2021، زاد البحث في الفترة الأخيرة، وهذا خاصة بعد الإعلان الرسمي لنتائج الثانوية العامة يوم 17 أغسطس 2021، وإعلان نتائج الثانوية الأزهرية قبلها بيوم 16 أغسطس 2021، ومن بعدها زاد البحث من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسييق كلية الشرطة للعام الدراسي 2021، ومواعيد التقديم وشروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة، وهذا الذي سنتابعه معكم في المقال التالي، فتابعونا أعزائنا المتابعين.

تنسيق كلية الشرطة 2021

ويريد الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور معرفة تنسيق كلية الشرطة للعام الحالي، وهذا بسبب نزول نتائج الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، حيث كانت معدلات النجاح هذا العام أقل من الأعوام الماضية، ومجاميع الطلاب قلت بشكل كبير عن المعتاد في العام الماضي، وقد ظهرت العديد من التكهنات والتوقعات والمؤشرات التي تفيد بأن تنسيق الكليات هذا العام سيقل بشكل كبير، وهذا الذي سيكون منطقيا بشكل كبير.

وقد أعلن السيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عن قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021، وهذا لطلاب الثانوية العامة أو طلاب الثانوية الأزهرية، الحاصلين على مجموع 65% كحد أدنى.

وهذا سواء لشهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام الماضي 2020، أو للعام الدراسي الحالي 2021، وفقا للشروط التي سنذكرها لكم، فتابعوا معنا.

شروط تقديم كلية الشرطة 2021

وقد أعلنت وزارة الداخلية عدة شروط للقبول في الالتحاق بأكاديمية الشرطة، والتي يحلم بالانضمام إليها مئات الآلاف من الطلاب في مصر، وهذا سعيا لخدمة الوطن، ولكي يصبحوا افردا في واحدة من أهم مؤسسات الدولة المصرية.

وقد أعلنت الوزارة عن عدة شروط للتقدم على كلية الشرطة، وهي كالآتي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها بحد أدنى 65% للعام الحالي أو الماضي.

في حالة خريجين الجامعات، الحصول على ليسانس حقوق، أو بكالريوس تربية رياضية، بحد أدنى مقبول، لخريجي العام الحالي أو الماضي.

أن يكون المتقدم مصري ذو أبوين مصريين.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه مسبقا في قضية مخلة بالشرف.

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

أن يتناسب وزن المتقدم مع طوله، وهذا يحسب من المعادلة: أقصى وزن: طول المتقدم – 90 سم.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 عاما.

أن يكون المتقدم أعزب.

هذا كان مقالنا عن تنسيق كلية الشرطة 2021، وقد تحدثنا في مقال سابق عن رابط وطريقة التقديم على كلية الشرطة 2021، وتحدثنا أيضا عن مواعيد التقديم على كلية الشرطة، فتابعوا معنا.