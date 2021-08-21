طرح أيفون 13 برو ماكس أخيراً بموعده أيفون 13 برو الوردي مع خمسة ألوان

طرح أيفون 13 برو ماكس ذلك الهاتف الشهير المتداول اسمه بمحركات البحث . ذلك الهاتف من شركة أبل العملاقة وهو أيفون 13 برو الوردي بلونه الجديد . كذلك يتم طرح هاتف iphone 13 pro Max الوردي مع خمس ألوان أخري . كما أن أيفون 13 برو MAX تم تصنيعه بخامات قوية . ذلك بالإضافة إلي التحسينات المتعددة علي كاميرا الهاتف الأيفون الوردي 13 . كذلك جوال أيفون 13 برو لأول مرة بخامات مقاومة للصدأ في هواتف أيفون . كذلك يتم طرح أيفون للمرة الأولي ذلك في سعر أيفون 13 برو التي حرصت شركة أبل . تلك المرة أن يطرح بالأسواق بسعر أقل من مرات تصنيع هواتف أيفون السابقة .

طرح أيفون 13 برو ماكس الوردي الجديد

ذلك الهاتف الجديد أيفون الوردي تحدثت عنه شركة أبل . ذلك عبر ألتويته الخاصة بها علي منصة تويتر من خلال حسابها الرسمي . كذلك قالت الشركة عن أيفون 13 برو الوردي بأن المواصفات القوية الموضوعة بالهاتف . كما أيضاً شاشة الهاتف التي تحتل مساحة أكبر عن ما سبق من هواتف أيفون . كذلك الأيفون الوردي 13 شاشته تحتوي علي زجاج ياقوت المعرف بصلابته وقوة تحمله . كما أن أيفون 13 شكله يأتي تلك المرة خاطفاً لأنظار عشاق أيفون 13 . كذلك بأن ما يميز جوال أيفون 13 برو تلك المرة . ذلك اللون الذي تحدثت عنه شركة أبل لأول مرة يطرح من شركة تنتج الهواتف . ذلك اللون الوردي المميز الجذاب . كذلك خمسة ألوان بهم لونين جديدين بجانب اللون الأسود الملكي .

بالهاتف مستشعر الأصبع لفتحه ببصمة مستخدمه . كذلك حجم هاتف أيفون 13 برو الوردي يطرح بحجم أصغر . كما أن هاتف أيفون 13 تقنية LIDAR الموضوعة بالمستشعر كتقنية حديثة لأول مرة . كذلك حرصت الشركة بأن الهاتف يكون داعماً لشبكات الاتصال حتي الجيل الخامس . كما أن هاتف الأيفون الوردي 13 يدعم الشريحة السريعة ذات التقنية الحديثة A15 BIONIC . تلك المواصفات بجانب التحسينات المتعددة علي كاميرا الهاتف مع خامات الزجاج الياقوت . كذلك المعدل الخاص بمستشعر الهاتف يصل هذه المرة إلي 120 هرتز وذلك معدل أقوي . كما تم ترقية وضوح تصوير الفيديو في جوال أيفون 13 برو ليصل إلي تصوير بجودة 8K .

مواصفات الأيفون الوردي 13 الجديد بلونه الجذاب والخمسة ألوان الأخري

لون هاتف أيفون 13 برو اللون الوردي الجديد .

كذلك طرح أيفون 13 برو ماكس باللون الملكي وهو الأسود .

باللون الملكي وهو الأسود . كما يتم طرح الهاتف بالأسواق باللون الأخضر الليلي .

كذلك جوال أيفون 13 برو يطرح باللون الأحمر .

يطرح باللون الأحمر . كما يطرح الهاتف باللون الجذاب وهو لون الذهبي .

ذلك بجانب اللون المميز اللون الأزرق الداكن .

كذلك حرصت الشركة علي طرح أيفون 13 برو الوردي بجانب خمسة ألوان أخري ليختار المستخدم ما يناسبه .

بجانب خمسة ألوان أخري ليختار المستخدم ما يناسبه . قد يختلف سعر الهاتف وفقاً للون المراد وذلك سنتعرف عليه في السعر المحدد للهاتف الجديد في السطور القادمة .

طرح أيفون 13 برو ماكس مشابهاً لهاتف أيفون 13 . كذلك طوله 160.8 وعرضه 78.1 وعمق الهاتف 7.5 ملم . كما أن الهاتف شاشته أكبر هذه المرة تحتل 87.4 من مساحة الهاتف . كذلك الأيفون الوردي 13 بمقدار 6.8 بوصة وتقنية لأول مرة وهي SUPER RETINA OLED . كما أن أيفون 13 تحتوي كافة نسخه المصدرة من أبل علي تقنية IB . تلك المقاييس المميزة لشاشة الهاتف 2532 * 1170 مما يجعل وضوح الشاشة بشكل أفضل . كذلك التناسق في شاشة الهاتف بفضل المقاييس وهي 19.5.9 ليتناسب الطول مع العرض .

حماية شاشة هاتف أيفون 13 بتقنية حديثه وهي OLEOPHOBIC .

كذلك طرح أيفون 13 برو ماكس بشاشة بخاصية الاستشعار مع خصائص عديدة .

بشاشة بخاصية الاستشعار مع خصائص عديدة . كما أن الهاتف الجديد به خصائص جديدة وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

تلك المواصفات بجانب خاصية الاستشعار تحتوي علي خصائص مميزة وهي التسارع ، البارومتر ، التقارب البوصلة .

كما أن أيفون 13 برو الوردي به خاصية قوية وهي التعرف علي وجه مستخدم الهاتف FACE ID .

به خاصية قوية وهي التعرف علي وجه مستخدم الهاتف FACE ID . كذلك حرصت الشركة أن معالج الهاتف هذه المرة أن يكون سداسي النواة بتقنية GPU .

كما أن المعالج الرسومي من أبل في الهاتف الجديد بتقنية حديثه وهي APPLE GPU .

طرح أيفون 13 برو الوردي بجانب خمسة ألوان أخريما يميز الهاتف الجديد الأيفون الوردي 13 من مواصفات أخريمواصفات لأول مرة توضع في هاتف iphone 13 pro Max

سعة تخزين أولي في الهاتف وهي 512GB ذلك بجانب ذاكرة عشوائية 6GB . كما يطرح أيفون 13 برو الوردي بسعة تخزين 156GB بجانب ذاكرة عشوائية 6GB . كذلك السعة التخزينية الثالثة هي 128GB بجانب الذاكرة العشوائية بحجم 6GB . تلك المساحات المختلفة في هاتف أيفون 13 برو كلها بنظام التشغيل الجديد IOS 15 .

يأتي الأيفون الوردي 13 بخاصية STERIO .

بخاصية STERIO . كذلك يدعم الهاتف بنسخه المختلفة خاصية NFC .

كما بالهاتف خاصة منع أي ضوضاء محيطة بالمستخدم .

كذلك جوال أيفون 13 برو من خلاله يستطيع المستخدم الدفع الإلكتروني من بطاقات الدفع المختلفة .

من خلاله يستطيع المستخدم الدفع الإلكتروني من بطاقات الدفع المختلفة . كما يحتوي الهاتف علي خاصية مقاومة الماء تحت عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة ومقاومة الغبار .

كذلك واجهة هاتف أيفون 13 والخلفية له مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ .

تلك كانت مميزات منها ما تم تحسينه ومنها ما تم إضافته لأول مرة .

سعر أيفون 13 برو بسعره العالمي المحدد له هو 1055 دولار أمريكي . كذلك السعر الخاص بالهاتف الجديد داخل المملكة العربية السعودية هو 5500 ريال سعودي . كما أن السعر المحدد بطرح الهاتف داخل دولة مصر بقيمة 25500 جنيه مصرياً . تلك كانت الأسعار التي يتم طرح الهاتف الجديد بها ويختلف السعر وفقاً لقيمة العملة المحلية بكل دولة وما يقابلها من الدولار . كذلك ربما يختلف السعر نوعاً ما وفقاً للون المراد شراءه كما هو معتاد من شركات الهواتف .

مساحات التخزين المتعددة في الأيفون الوردي 13مميزات متعددة مضافة في هاتف أيفون 13 برو MAXهل سعر أيفون 13 برو يأتي هذه المرة بالفعل أقل حسب تصريحات شركة أبل

طرح أيفون 13 برو ماكس وهذه كانت المواصفات المتعددة في أيفون 13 برو الوردي . كما تمت الإشارة إلي ألوان الأيفون الوردي 13 والخمسة ألوان الأخري . كذلك تم عرض ما هو سعر أيفون 13 برو علي مستوي العالم . كما تم عرض سعر الهاتف داخل السعودية ومصر . ذلك بجانب أن طرح هاتف أيفون 13 برو سوف يكون بشهر سبتمبر القادم .