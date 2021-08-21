ما هي خطوات حجز العمرة والزيارة عبر تطبيق اعتمرنا هي من الخدمات الهامة بعد إعلان وزارة الحج والعمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية للمعمرين بداية من غرة محرم 1443، إلى 2 مليون معتمر وزائر شهريا، مع الالتزام بكل التدابير والتعليمات الصحية والاحترازية التي تقرها السلطات المعنية في المملكة، للحافظ على سلامة الحجيج والمعتمرين والزائرين، وقد تم الاستمرار في الاعتماد على الخدمات الرقمية من خلال اعتمرنا وتوكلنا في تسهيل دخول وخروج المعتمرين والتحقق من الحالة الصحية كما حدث في موسم الحج الذي حقق نجاح كبيرة في التصدي للعدوى.

طريقة تسجيل العمرة 1443

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت من بداية العام الهجري الجديد 1443، عرن رفع الطافة الاستيعابية الشهرية من المعتمرين والزائرين إلى 2 مليون معتمر،لأداء مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وذلك للمواطنين والمقيمين وفتح تسجيل طلبات العمرة أمام ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، وسكون ذلك بشكل تدريجي، لتكون الطاقة الاستيعابية 60 ألف معتمر وزائر على 8 فترات تشغيلية، على الالتزام بعملية إصدار تصاريح العمرة والزيارة عبر تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا للتحقق من الحالة الصحية إذا كان محصن أو متعافي، كما نم الحديث عن الخدمات المتعلقة ومنها المقل والطاقة الاستيعابية للحافلة بنسبة 50 %، والتطبيق الكامل لكل الشروط الصحية.

شروط العمرة وضوابط التسجيل

وضعت وزارة الحج شرط أساسي لمن يرغب في أداء مناسك العمرة وهي التحصين والحصول على مطعوم كورونا، وقد نشرت عدد من الوزارة وهيئات الأوقاف لدى عدد من الدول الإسلامية، مثل ما نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، و تلك الضوابط التي يجب مراعاتها:

أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

الحصول على لقاح من اللقاحات المعتمدة لدى المملكة ويكون مدى على الجرعة الثانية 14 يوم.

تقديم فحص pcr قبل موعد السفر بمدة 42 ساعة.

وثيقة تامين طبي تغطي تكاليف العلاج خلال فترة السفر.

السماح بالسفر لمن تجاوز سن 12 عام من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

السماح بالسفر لمن تجاوز 18 عام من المقيمين.

التسجيل في بوابة مقيم قبل السفر.

الحصول على الأسورة الرقمية الصحية وارتدائها طوال فترة العمرة أو الزيارة.

استخدام تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا للحصول على التصريح والتحقق من الحالة الصحية.

خطوات حجز العمرة عبر اعتمرنا

أوضح موظف بالجوازات كيفية حجز العمرة عبر اعتمرنا من منطقة الفنادق المركزي بمكة المكرمة والتي تحيط بالحرم المكي، حيث يقوم الفندق بمساعدة المعتمرين على أداء الخطوات: