جدة - نرمين السيد - وأضاف فى خطاب بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لـ"ثورة الملك والشعب"، أن المغرب يتعرض لهذه الهجمات "لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار فى ظل التقلبات العالمية". وندد الملك محمد السادس بـ"الحملة المدروسة التى تسعى إلى تشويه المؤسسة الأمنية"، معتبرا أن الأعداء لا يريدون المغرب موحدا وقويا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". ولفت إلى أن "المغرب تغير ولا يقبل المساس بمصالحه العليا ويحرص على علاقة قوية وبناءة خاصة مع دول الجوار"، مؤكدا أن "مؤامرات أعداء الوحدة الترابية لا تزيد المغرب إلا إيمانا وإصرارا على الدفاع عن مصالحه العليا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملك المغرب: دول ومنظمات تستهدف بلدنا بهجمات عدائية مدروسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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